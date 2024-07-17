新竹男採藥失足墜山谷受困4天　餓到無力回應搜救與死神擦身

▲62歲男子尖石鄉高台山採藥失蹤，消防人員花9小時接力將他揹下山。(圖／新竹縣消防局提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣橫山鄉62歲鄧姓男子於13日清晨前往尖石鄉高台山採藥，預計當天中午返家卻遲遲未歸，友人擔心其遭遇不測，於15日撥打119求救。消防局組成搜救小組前往救援，最後以接力背負方式，費時9小時在16日將鄧男揹下山。

消防局北埔分隊小隊長呂君豪指出，發現鄧姓男子時，他虛弱無力地坐在廢棄工寮前。鄧男表示，13日上午6時到達高台山採藥，未料上午9時行走時因地面泥濘不慎滑落邊坡，造成腰部和大腿受傷，無法行走。當天中午與友人有約，他僅帶了簡單的行動糧，第一天便吃完；幸好這幾天山上午後有雷陣雨，靠著接雨水補充水份。

呂君豪指出，鄧男的墜落地點在舊時載運木材的廢棄鐵道旁，在第一天搜尋時，他曾聽到消防人員的聲音，但因多日未進食無力回應。鄧男憑藉著意志力花了一天半的時間，連滾帶爬回到路面，才得以被發現。

▲鄧男的墜落地點在舊時載運木材的廢棄鐵道旁，在第一天搜尋時，他曾聽到消防人員的聲音，但因多日未進食無力回應。

呂君豪表示，過去山區救援多使用捲式擔架（SKED）搬運病患，但此次案發地點地勢險峻，最狹窄處僅半個腳掌寬，連正常人行走都有困難，因此只能靠人力輪流背負，將患者救出。遇到困難地形處，還是得將鄧男放下，請他慢慢行走，一路背起又放下上百次，原本2.5小時的路程，足足花了9個小時才到達登山口。

發現鄧男時他表示非常餓，消防員拿出飯團，他兩分鐘就吃光。鄧男對消防員表示感激，稱以為自己會死在山上。他曾試圖打112求救，但當地無訊號，因此求援未果。

本次新竹縣政府消防局第一天出動尖石分隊1車4人救援，第二天調派第二大隊及所轄分隊人員共6車18人及空拍機，兵分三路於登山路徑周邊及溪谷擴大搜索；2日共計出勤7車22人及空拍機12架次，歷時14小時山區搜索及9小時人力搬運後，順利將鄧男送醫。