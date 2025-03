美航客機突起火！乘客被迫「站上機翼」　黑煙竄天畫面曝光

▲美航客機突然起火,乘客站在機翼之上。(圖/翻攝X)



記者吳美依/綜合報導

美國航空一架客機13日在丹佛國際機場起火,乘客們被迫緊急疏散,甚至一度站到了機翼之上,現場濃煙竄天的畫面,在社群媒體上瘋傳。

根據現場畫面,該架客機停放在停機坪上,後半機身卻被烈焰吞沒,滾滾黑煙不斷竄升。在一片濃煙之中,多名乘客在機翼上排排站,似乎正在配合疏散。

BREAKING: An American Airlines plane caught fire at Denver International Airport forcing passengers running.



Why does it seem like airline safety is plummeting under Trump? Maybe it’s because he’s making cuts to airline safety? pic.twitter.com/en9sK1hHuJ