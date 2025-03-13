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美國人夫連打3個噴嚏「椎動脈破裂」　引發中風差點沒命

美人夫連打3個噴嚏「下秒椎動脈破裂」　致嚴重中風…晚一步就沒命

▲美國一名人夫打了好幾個噴嚏，沒想到演變成中風。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

打噴嚏是一種自然的反射行為，沒想到嚴重可能喪命。美國有一名人夫，因為連續打了好幾個噴嚏，結果出現劇烈頭痛和頭暈，身體甚至開始麻木，緊急送醫發現椎動脈受損，引發大腦中風，所幸及時治療，才撿回一命。

據《每日郵報》報導，來自美國加州的男子伊恩（Ian Applegate）和妻子珍妮佛 （Jennifer）育有一個4歲兒子，他在得流感1周後回去上班，下班後去照顧飼養的馬，當時在卡車內，先是把兒子放到汽車座椅，再發動汽車，期間連打了3次噴嚏，怎料第3次的時候頭痛欲裂，全身暈眩。

伊恩回憶，他整個左側身體出現麻木感，立刻意識到自己中風了，由於疼痛難忍，讓他分不清方向，而且還嘔吐。隨後緊急送醫，注射了血液稀釋藥物，以防止進一步形成血栓。

美人夫連打3個噴嚏「下秒椎動脈破裂」　致嚴重中風…晚一步就沒命

▲伊恩還在醫院治療。（圖／翻攝自每日郵報）

醫師檢查發現，伊恩的椎動脈受損，引發大腦中風，目前仍在住院中。這起事故造成他必須靠別人攙扶才能行走，家人為此發起募款活動，以幫助支付醫療費用和收入損失。

伊恩坦言，一生中從未經歷過這樣的事，從來沒想過可能發生，現在的他很害怕打噴嚏。而妻子珍妮佛已經懷孕8個月，雖然知道很難照顧自己和孩子，但他想在孩子出生前回家，「我正在努力保持正面心態，並繼續鍛鍊直到身體好轉」。

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