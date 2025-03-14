川普大打貿易戰！　特斯拉憂成「報復性關稅」目標

▲川普11日在馬斯克陪同下，買了一輛特斯拉Model S，展現對於盟友的支持。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）上任後對各國大打關稅戰，美國電動車大廠特斯拉（Tesla）近日對此政策提出警告，強調報復性關稅可能會對特斯拉營運造成嚴重影響，並呼籲政府審慎評估相關政策。

根據CNN報導，特斯拉於11日致函美國貿易代表辦公室（USTR）強調，「作為美國的製造商與出口商，我們希望USTR在應對不公平貿易行為時，能夠同時考量這些措施對產業下游的影響。」

特斯拉指出，美國政府過去的關稅政策已引發貿易夥伴國的「即時反制」，導致部分國家對進口電動車大幅提高關稅。該公司提醒，USTR在調整貿易政策時，應納入美國汽車出口市場的影響。

特斯拉近期在市場表現不佳，股價出現劇烈下滑，幾乎抹去選舉日後的所有漲幅。根據歐洲汽車製造協會（European Automobile Manufacturers' Association）數據，該公司1月份在歐洲市場的銷量相比去年同期驟降45%。

此外，雖然馬斯克（Elon Musk）在政府層級擁有一定影響力，但他的政治立場使其成為一個極具爭議的人物，特斯拉股價在13日收盤時下跌3%。

特斯拉進一步表示，現行的貿易政策使特斯拉在美國生產的車輛成本上升，影響出口競爭力，因此USTR應研究如何減少此類負面影響。

同時，特斯拉也提醒，美國本土供應鏈在電動車與鋰離子電池（lithium-ion batteries）領域仍有諸多限制，有些關鍵零件根本無法在美國取得，貿易政策應考量這些現實條件。