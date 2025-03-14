　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普大打貿易戰！　特斯拉憂成「報復性關稅」目標

▲▼美國總統川普11日在馬斯克陪同下，買了一輛特斯拉Model S，展現對於盟友的支持。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普11日在馬斯克陪同下，買了一輛特斯拉Model S，展現對於盟友的支持。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）上任後對各國大打關稅戰，美國電動車大廠特斯拉（Tesla）近日對此政策提出警告，強調報復性關稅可能會對特斯拉營運造成嚴重影響，並呼籲政府審慎評估相關政策。

根據CNN報導，特斯拉於11日致函美國貿易代表辦公室（USTR）強調，「作為美國的製造商與出口商，我們希望USTR在應對不公平貿易行為時，能夠同時考量這些措施對產業下游的影響。」

特斯拉指出，美國政府過去的關稅政策已引發貿易夥伴國的「即時反制」，導致部分國家對進口電動車大幅提高關稅。該公司提醒，USTR在調整貿易政策時，應納入美國汽車出口市場的影響。

特斯拉近期在市場表現不佳，股價出現劇烈下滑，幾乎抹去選舉日後的所有漲幅。根據歐洲汽車製造協會（European Automobile Manufacturers' Association）數據，該公司1月份在歐洲市場的銷量相比去年同期驟降45%。

此外，雖然馬斯克（Elon Musk）在政府層級擁有一定影響力，但他的政治立場使其成為一個極具爭議的人物，特斯拉股價在13日收盤時下跌3%。

特斯拉進一步表示，現行的貿易政策使特斯拉在美國生產的車輛成本上升，影響出口競爭力，因此USTR應研究如何減少此類負面影響。

同時，特斯拉也提醒，美國本土供應鏈在電動車與鋰離子電池（lithium-ion batteries）領域仍有諸多限制，有些關鍵零件根本無法在美國取得，貿易政策應考量這些現實條件。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
596 2 8806 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台灣民意民調／一面倒！過半民眾認總預算刪過頭　僅小草近7成力
「巨蟹座」藝人接連出事！　唐綺陽曾提醒：2-5月有突發狀況
脆長腿女房仲突爆紅　自曝：罹癌時被迫搬離租屋
台灣21歲女網好手被驗出禁藥物質　暫時停賽
被判30.5年落跑！通緝照片曝光　時效到2065年

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

國際刑事法院證實！　杜特蒂將於14日首次出庭

川普大打貿易戰！　特斯拉憂成「報復性關稅」目標

印尼男童凌晨2點枯坐街頭「賣豆腐」　網友怒吼：什麼年代了？

SpaceX火箭「液壓異常」取消營救任務　美2太空人持續滯留

川普大砍266億補助！　美國名校宣布「史上最大裁員」

川普取消「出生公民權」　要求最高法院定奪

《花花公子》封完美女人！網紅砸3千萬整形20次　出國頻被攔

華爾街日報：川普家族有意入主幣安交易所

普丁要求直接討論俄烏停火協議　川普：樂意見面或通話

川普有信心美國將兼併格陵蘭　強調戰略重要性

八里加油站前車禍！　女剛下班「走斑馬線遭撞」

王大陸抵達台中！「大平頭」造型曝光

撞擊畫面曝光！轎車左轉　遭跑車猛撞高速旋轉釀1死

「#AI女神 」 #李珠珢 來了！ 首披 #Fubon Angels 戰袍

「油到爆」！高工團膳銀絲卷　學生手一捏竟擠出小碗油

大學長違規迴轉！機車猛撞倒地 騎士一吹酒測值破表 #高雄

賓士男午夜 #逼車 狂追5mins　被害人嚇到躲大樓地下室 #台中

男童巷弄竄出撞外送員！家長怨：你沒看反光鏡...恐先吃罰單 #台中

大貨車煞車失靈「開上護欄減速」　騎士驚險逃命畫面曝 #高雄

女兒轉正為富邦悍將啦啦隊！　藍波老師等下班路：心甘情願

國際刑事法院證實！　杜特蒂將於14日首次出庭

川普大打貿易戰！　特斯拉憂成「報復性關稅」目標

印尼男童凌晨2點枯坐街頭「賣豆腐」　網友怒吼：什麼年代了？

SpaceX火箭「液壓異常」取消營救任務　美2太空人持續滯留

川普大砍266億補助！　美國名校宣布「史上最大裁員」

川普取消「出生公民權」　要求最高法院定奪

《花花公子》封完美女人！網紅砸3千萬整形20次　出國頻被攔

華爾街日報：川普家族有意入主幣安交易所

普丁要求直接討論俄烏停火協議　川普：樂意見面或通話

川普有信心美國將兼併格陵蘭　強調戰略重要性

顧部長打臉顧律師？　顧立雄強調初衷不變：揮別過去不被信任軍審

與民進黨下鄉宣講　卓榮泰：有些說明部分立委聽得不是很清楚

77櫃今進館！台中新光三越開放「B2到10F」取貨　預計37天完成

NBA準狀元「腳踝不自然扭曲」傷退　一度坐上輪椅嚇壞球迷

國際刑事法院證實！　杜特蒂將於14日首次出庭

賴清德要調整兩岸經貿結構　卓榮泰：人流、物流、金流、秩序著手

迪佛斯立場轉變願讓出三壘：做任何球隊需要的事

Gucci新創意總監是他！震撼離開任職10年的Balenciaga　上演集團大洗牌

黃偉哲會見美國華裔民選官員協會　暢談交流台美市政治理經驗

鹿港4便當9百！總鋪師歌手曬照：我家的只要3百　網友驚：想買

「油到爆」！高工團膳銀絲卷　學生手一捏竟擠出小碗油

國際熱門新聞

深度僅3km！那不勒斯40年最強震狂搖20秒

24歲年輕媽淪性奴　陳屍夜店廁所

回應歐盟關稅　川普：葡萄酒徵200％

俄羅斯打臉川普　拒絕30天停火協議

北韓槍決掃射90發子彈「肉塊飛散」　學童嚇尿

普丁表態支持停火　前提解決危機根源

度蜜月遇翻船　夫妻靠一件救生衣救命

川普關稅大刀砍傷美股　道瓊重挫537點

《花花公子》封完美女人　網紅砸3千萬整形20次

華爾街日報：川普家族有意入主幣安交易所

川普有信心美國將兼併格陵蘭　強調戰略重要性

川普砍266億補助　美名校宣布史上最大裁員

普丁要求直接討論俄烏停火協議　川普：樂意見面或通話

川普取消「出生公民權」　要求最高法院定奪

更多熱門

相關新聞

川普砍266億補助　美名校宣布史上最大裁員

川普砍266億補助　美名校宣布史上最大裁員

美國名校約翰霍普金斯大學13日宣布，由於美國國際開發署（USAID）在美國總統川普（Donald Trump）大幅縮減聯邦機構規模的政策下撤回了8億美元（約台幣266億元）的資金，因此學校將大幅裁員2000人。

台灣「TOYOTA國產電動車」有譜

台灣「TOYOTA國產電動車」有譜

川普取消「出生公民權」　要求最高法院定奪

川普取消「出生公民權」　要求最高法院定奪

英國勞氏新聞：如果川普的港口費不終止　美國恐面臨貿易「世界末日」

英國勞氏新聞：如果川普的港口費不終止　美國恐面臨貿易「世界末日」

川普劇場震撼全球　「經濟衰退」的陰影是否即將降臨？

川普劇場震撼全球　「經濟衰退」的陰影是否即將降臨？

關鍵字：

特斯拉川普關稅電動車馬斯克北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

再挖家寧妹黑歷史「1句反咬Andy」分手內幕！網怒

曾國城道歉了

家寧全家社死　她曝未來只剩1條路

Andy遭冒名推虛擬貨幣　急上火線3點澄清

蔡阿嘎「一舉動切割家寧」二伯同跟上

家寧「神隱1天出手了」！

家寧合作廠商被點抵制　牙醫診所澄清

全面開戰！鳳梨爆疲老闆自導自演被押走

深度僅3km！那不勒斯40年最強震狂搖20秒

家寧哥哥雞肉店傳頂讓　網友見1事更氣

刪除與家寧合作貼文　DR.WU聲明：已結束暫時性合作

Andy影片3天飆800萬瀏覽　DK：他花了10年

逆風挺家寧！　台南Josh「一句話」5萬人喊讚

家寧媽公司登記　律師列「細思極恐」3伏筆

快訊／徐乃麟道歉！「未用同理心看待我深感抱歉」

更多

最夯影音

更多

八里加油站前車禍！　女剛下班「走斑馬線遭撞」

王大陸抵達台中！「大平頭」造型曝光

撞擊畫面曝光！轎車左轉　遭跑車猛撞高速旋轉釀1死

「#AI女神 」 #李珠珢 來了！ 首披 #Fubon Angels 戰袍

「油到爆」！高工團膳銀絲卷　學生手一捏竟擠出小碗油

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面