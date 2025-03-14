川普大砍266億補助！　美國名校宣布「史上最大裁員」

▲美國約翰霍普金斯大學是美國頂尖的私立研究型大學。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國名校約翰霍普金斯大學13日宣布，由於美國國際開發署（USAID）在美國總統川普（Donald Trump）大幅縮減聯邦機構規模的政策下撤回了8億美元（約台幣266億元）的資金，因此學校將大幅裁員2000人。

約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）在聲明中指出，裁員名單包括美國境內的247個職位，以及分布在44個國家的1975名員工。此外，約有100名員工將被迫減少工時並進入無薪假狀態。

校方表示，受影響的員工將至少提前60天收到裁員通知，「這是我們整個社群艱難的一天。USAID終止超過8億美元的資金，迫使我們不得不縮減在巴爾的摩及全球的關鍵業務。」

這波裁員發生之際，川普正持續推動改造聯邦政府的計畫，其中包括大幅削減USAID的規模；美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）本週稍早宣布，政府將取消該機構83%的計畫，並計畫將剩餘項目併入國務院。

位於馬里蘭州巴爾的摩（Baltimore）約翰霍普金斯大學成立於1876年，是美國頂尖的私立研究型大學，該校以醫學、公共衛生及國際關係領域聞名，擁有世界知名的醫學院、布隆伯格公共衛生學院（Bloomberg School of Public Health）及高等國際研究學院（SAIS）。

約翰霍普金斯大學的冠狀病毒資源中心（Coronavirus Resource Center）在2019年透過收集來自全球數百個來源的數據來追蹤新冠肺炎的全球病例，成為有關各國疫情引用最多的來源之一。