賴清德重啟軍事審判　國民黨5點批反民主：限制言論自由的手段

▲賴清德恢復軍審制度。（圖／總統府提供）

記者鄭佩玟／台北報導

賴清德總統今（13日）宣布，因應中國對國軍滲透與間諜活動，將全面檢討修正「軍事審判法」，恢復軍事審判制度，讓軍法官回到第一線。國民黨對此表示，賴清德的論述主要是「七分操作內部對立、三分捍衛國家安全」，表面上說要捍衛國家安全，實際上卻是在內部尋找敵人，並提出五點質疑痛批「反滲透法不應該變成政治攻擊工具」。

國民黨指出，「捍衛民主自由，應推動理性國安」，賴清德不應該將所有交流當成統戰，把所有與對岸有接觸的國人都當成共諜，這樣只會讓台灣的民主制度倒退，並提出五項質疑，首先，濫用國安名義，限制人民自由。政府提出針對影藝從業人員的輔導與管理措施，表面上是為了保護國家尊嚴，但實際上成為了限制言論自由、創作自由的手段。

國民黨續指，第二，兩岸交流一刀切，限制正當交流。政府以「國安疑慮」為名，強化對兩岸交流的限制，讓兩岸失去更多對話機會，恐怕更會升高兩岸對立局勢。第三，國安措施不應該讓民主走回頭路。國民黨擔憂，政府高舉國安疑慮的大旗，但是卻變成打壓異議、限制多元與自由，最終將傷害台灣所珍視的民主價值。

國民黨第四點指出，強化自身競爭力，勝過封閉與恐懼。台灣真正需要的是強化自身競爭力與國際影響力，而非以限制交流、打壓異議來保護安全。第五，反滲透法不應該變成政治攻擊工具。反滲透措施，應該給予人民明確依循的基礎，模糊的執法空間，將變成打壓政治異議的工具，這不僅違反民主精神，也損害台灣社會的信任基礎。

國民黨強調，總統府提出統戰與國安威脅的多項策略或措施是否真能守護台灣？還是僅僅製造恐慌，甚至誤導社會認知，對台灣的民主、自由與經濟造成不必要的限制與損害。國民黨認為，民進黨一意孤行，將愧對過去民主前輩對於民主自由，對於言論自由的期待。尤其，當初民進黨全黨力挺廢除軍法，鄭南榕主張絕對的言論自由，在賴清德總統眼中，難道一文不值嗎？

