賴清德定義中國為「境外敵對勢力」　林俊憲讚：我們不會再容忍了

▲總統賴清德召開「國安高層會議會後記者會」。（圖／總統府提供）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德今（13日）召開國安高層會議，會後宣布，為因應中共滲透統戰，祭出面對中共威脅的十七項因應策略，更稱「中國已是我國反滲透法所定義的『境外敵對勢力』。對此，民進黨立委林俊憲直言，維護台灣主權尊嚴與民主制度，是賴清德長年以來的核心價值，賴站出來就是正告境外敵對勢力，「時代不同了，我們不會再容忍」。

林俊憲表示，賴總統剛剛召開記者會，宣布政府因應中國威脅和滲透的多項方案。其中最受關注的，想必是改革軍事審判，以及嚴查持有中國身分證。

林俊憲指出，賴總統特別強調，恢復採用軍事審判包含現役軍人涉犯叛亂、利敵、洩密、廢弛職務、抗命等「軍事犯罪」，亦即並非所有《陸海空軍刑法》列出的罪行，未來都會採用軍事審判。

林俊憲再指，2013年的洪仲丘事件，讓大家正視國軍過去長年以來的霸凌問題，當時國防部的處理方式，讓人質疑軍中長年以來不透明的作風，最後促成當年度修正《軍事審判法》，承平時期現役軍人犯罪，由一般法庭審理。

林俊憲直言，但是，霸凌與凌虐部屬，這是軍隊的內部管理問題，與外患通諜顯然有很大不同。而台灣面臨來自中國的威脅日益增高，不時查獲共諜案，將涉嫌與外患相關的軍事犯罪恢復軍事審判，才能有效強化嚇阻力。

林俊憲認為，至於加強管理持有中國身分證的行動，同樣也是針對那些為中國進行滲透工作的在地協力者，絕不容許在台灣享受自由、卻藉著自由來反過來傷害台灣的行為。

最後，林俊憲強調，維護台灣的主權尊嚴與民主制度，是賴清德長年以來最重要的核心價值。現在他以總統的身分站出來，正告「境外敵對勢力，我們不會再容忍」。

▼民進黨立委林俊憲。（圖／記者林敬旻攝）