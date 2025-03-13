　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德指「中國是境外敵對勢力」　她示警：勿賭上台灣前途

▲楊瓊瓔提案槓台電批虛報減煤數字，經委會朝野決議明年中火減煤100萬噸。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲立委楊瓊瓔。（圖／ETtoday資料照）

記者崔至雲／台北報導

總統賴清德今（13日）在總統府表示，「中國是台灣境外的敵對勢力」。國民黨立委楊瓊瓔表示，在美國總統川普、中國國家主席習近平要開啟互訪的時刻，賴清德不僅屏棄過去承諾主張的「兩岸合作交流」，還更力催兩岸敵意的油門，不禁讓人擔憂，執政黨是否是為了在朝野大罷免的政治分歧上加大力度，而恣意賭上國家前途未來？

楊瓊瓔表示，賴清德競選時的兩岸政見，當時被認為是要延續前總統蔡英文的兩岸路線，賴清德後來也不斷主張兩岸要「以對話取代對抗，交流取代圍堵，進行合作」，還說「可先從重啟雙邊觀光旅遊，以及學位生來臺就學開始，一起追求和平共榮」，但是，就職不到一年今天就做出重大宣示，賴清德是否打臉了蔡總統跟過去的自己？過去熟知的美、中、台關係理論，無不尋求一定的模糊空間與平衡，來追求和平最大可能，而又如即使美中現在經濟等層面都對抗，卻也要辦兩國元首互訪的「川習會」甚至生日會，因為大家都知道，對話及交流才能減少誤判，減少誤判才能進而降低戰爭風險。

楊瓊瓔指出，反其道而行的賴清德，是否有和美方或其他區域夥伴充分溝通？是否完整評估戰爭風險與國際情勢？她也認為對於中國的文攻武嚇手段，政府要有應對措施，但大動作由總統宣佈「敵對勢力」、又一口氣拋出十多項未經時間凝聚共識的重大政策改變，真的是對台灣最好的做法嗎？

楊瓊瓔表示，美、中都以各自國家利益為至上，台灣要在兩強間堅韌生存、不淪為棋子，靠的不是暴衝的棋手，而是堅實國防、靈活的外交策略，謀定而後動。賴提出的政策涵蓋軍審軍法、加強管理軍人及公務員、港澳人士，甚至連宗教和演藝人員赴中都要納管。更有「全面深化青年學子對中國的識讀教育，以及對兩岸交流應有的認知」的說法，這句話放在極權政府的「思想教育」中，其實也不太違和，這麼多重大爭議與浩繁的政策，提出前都不用與民意溝通、都不用透過公聽會、民調、政策研究來凝聚朝野共識嗎？

楊瓊瓔指出，不得不擔憂，賴清德之所以急著這時提出範圍超廣的重大法案，是否和民進黨推動「大罷免」宣講有關？因為這些政策都涉及修法，最後一定會送到立法院審議及表決，立法院本是民代為民發聲容納多元的場域，可以預見這些法案一送進來，一定會造成更嚴重的政治分歧，還是這才是政府真正在意的事？

楊瓊瓔強調，自己生在台灣，長在台灣，以台中為家，一輩子都打算為這塊土地貢獻己力，如有任何對台灣的不利，她自己會第一個站出來捍衛，也支持健全台灣的防衛機制，但總統今天對兩岸路線跟政策的近乎獨斷，是否真的符合和平、穩定發展的國家有利策略？

楊瓊瓔表示，賴清德今演說也說「在社會中種下不和的種子，讓我們忙於內部矛盾，而忽略來自外部的真正威脅」，這句話也原封還給執政黨，如果總統的大動作，真的只是為了在大罷免的國內政治分歧上為綠營添柴火，那就是恣意賭上國家未來，絕非國民之福，期盼政府對自己的政策能有完整的說明，更也要考量到國際情勢，做出真正對台灣有益的決策。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
596 2 8806 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／《上班不要看》宣布解散！
34歲32D爆乳照攬客　「永和飛兒」真實年齡曝
蹦闆挺Andy「來我店隨你挑精品」　霸氣喊話
鐵粉女星退追金秀賢！　愛他11年「曾到韓追星」
再增林沛祥！35泛藍立委罷免案一階過關　17件綠委未達門檻補
「護國神Q」球星戴維斯涉家暴！二審改判拘役20天定讞
快訊／金秀賢又有私照外流！爆料YTR狠嗆：我去記者會找你
快訊／開車撞牆「害母慘死」詐保1300萬　冷血男遭收押禁見

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陸委會：中共破壞兩岸單一戶籍制度　政府依法清查軍公教人員

再增林沛祥！35泛藍立委罷免案一階過關　17件綠委未達門檻補件中

指賴清德「鼓吹新麥卡錫主義」　藍委：台灣距離戒嚴只差一步？

長照管理專員人力缺口嚴重　桃園副市長蘇俊賓提解方

「距離戒嚴只差一步」　趙少康轟賴清德：把台海安全放在砧板上

賴清德重啟軍事審判　國民黨5點批反民主：限制言論自由的手段

賴清德指「中國是境外敵對勢力」　她示警：勿賭上台灣前途

憂賴清德恢復軍事審判「如戒嚴」　陳玉珍：是否回到黨國體制？

賴清德定義中國為「境外敵對勢力」　林俊憲讚：我們不會再容忍了

賴清德宣布恢復軍審　國民黨團提3問：顧立雄曾說軍法絕不能復辟

【硬要擠】騎士鑽車縫擦撞右轉車慘摔　網傻眼：人家早就打方向燈

曾國城聽聞黃子佼復出「很期待」　徐乃麟:給人留一口飯吃

男童巷弄竄出撞外送員！家長怨：你沒看反光鏡...恐先吃罰單 #台中

1780萬 #賓利 遭 #R15 重機撞！ 保險桿+燈組毀了車主：有全險 #新北

李多慧南韓巧遇台灣遊客　開心直呼「我請客」

第二航廈突停電「旅客報到出境卡住」　桃機：電力異常

【又見求職詐騙】女買單程機票到 #柬埔寨 ！航警地勤聯手攔阻

快速看懂眾量級分手擂台　Andy遭無情「淨身出戶」！家寧媽套路全解

金秀賢當兵告白「高二金賽綸」：好想妳　瘋狂追求「承諾要娶她」...阿姨痛罵

百萬人搶看九份公車神技轉彎　網友跪服：司機全是傳奇車手

陸委會：中共破壞兩岸單一戶籍制度　政府依法清查軍公教人員

再增林沛祥！35泛藍立委罷免案一階過關　17件綠委未達門檻補件中

指賴清德「鼓吹新麥卡錫主義」　藍委：台灣距離戒嚴只差一步？

長照管理專員人力缺口嚴重　桃園副市長蘇俊賓提解方

「距離戒嚴只差一步」　趙少康轟賴清德：把台海安全放在砧板上

賴清德重啟軍事審判　國民黨5點批反民主：限制言論自由的手段

賴清德指「中國是境外敵對勢力」　她示警：勿賭上台灣前途

憂賴清德恢復軍事審判「如戒嚴」　陳玉珍：是否回到黨國體制？

賴清德定義中國為「境外敵對勢力」　林俊憲讚：我們不會再容忍了

賴清德宣布恢復軍審　國民黨團提3問：顧立雄曾說軍法絕不能復辟

快訊／《上班不要看》成軍9年解散！呱吉：拍得很好下次不要再拍了

嘉義縣觀光工廠冷研碳索館　獲環境教育設施認證

中環賣陽明股票4570張小賺365萬餘元　手上還有4604張

連2天擾金門！陸「4艘海警船」闖限制水域　海巡強勢驅離

49萬人研究揭「10種最折壽環境因素」！　抽菸和21種疾病有關

陸委會：中共破壞兩岸單一戶籍制度　政府依法清查軍公教人員

再增林沛祥！35泛藍立委罷免案一階過關　17件綠委未達門檻補件中

林昀儒橫掃德國名將挺進WTT冠軍賽8強　下一戰恐遇「天敵」

曾入戲叫她老婆　張書豪、歐陽妮妮「小孩撞名」陳曉、陳妍希兒子

鐵粉女星退追金秀賢！　愛他11年「曾到韓追星」網：中國首位受害女星

金秀賢當兵告白「高二金賽綸」：好想妳　瘋狂追求「承諾要娶她」...阿姨痛罵

政治熱門新聞

快訊／賴清德宣布「恢復軍事審判」　軍法官回到第一線

快訊／賴清德因應中共滲透統戰召開國安高層會議　1300親上火線

快訊／賴清德宣布恢復軍事審判　洪慈庸回應了！

柯奔喪獲卸任總統禮遇？黃揚明曝實情

軍事審判為何被廢？　洪仲丘案暴露司法弊端

「距離戒嚴只差一步」　趙少康轟賴清德：把台海安全放在砧板上

AIT證實資助黑熊學院　謝龍介轟抓耙仔：沈伯洋對得起台灣嗎？

一張圖看懂！賴清德因應中國滲透統戰　祭5大方面17項策略

賴清德：清楚台灣藝人在中國壓力下的不容易　盼也尊重人民感情

失事勇鷹高教機昨已打撈前機身、黑盒子　顧立雄：解析判讀肇因

曝北檢衝醫院沒錄影「逼供沈慶京」　陳智菡還原過程轟：惡檢嘴臉

稱中國「境外敵對勢力」　賴清德：完全符合我國反滲透法定義

全文／賴清德國安高層會議後談話　宣布「恢復軍事審判」

陳佩琪：柯喊「就當世上沒我這個人」

更多熱門

相關新聞

賴恢復軍事審判　陳玉珍：回到黨國體制？

賴恢復軍事審判　陳玉珍：回到黨國體制？

面對中國統戰威脅劇增，總統賴清德今（13日）宣布對國安及統戰威脅提出17項因應策略，當中包含「恢復軍事審判制度」，軍法官回到第一線。另，賴清德致詞中，將中國定義為「境外敵對勢力」。國民黨立委陳玉珍表示，賴清德此番談話將造成兩岸政府間的敵意螺旋再次升高，並憂心恢復軍事審判好像回到了戒嚴時代。

賴清德定義中國為「境外敵對勢力」　林俊憲讚：我們不會再容忍了

賴清德定義中國為「境外敵對勢力」　林俊憲讚：我們不會再容忍了

賴清德宣布恢復軍審　國民黨團提3問：顧立雄曾說軍法絕不能復辟

賴清德宣布恢復軍審　國民黨團提3問：顧立雄曾說軍法絕不能復辟

轟賴政府恐淪警總　翁曉玲：怕被逼簽我不是匪諜

轟賴政府恐淪警總　翁曉玲：怕被逼簽我不是匪諜

老柯昔稱軍事審判違憲　白黨團開酸

老柯昔稱軍事審判違憲　白黨團開酸

關鍵字：

賴清德中國境外勢力

讀者迴響

熱門新聞

家寧「神隱1天出手了」！

再挖家寧妹黑歷史「1句反咬Andy」分手內幕！網怒

4男工廠外打手遊等友下班…家寧爸報警喊騷擾！

Andy選311開戰家寧「超暖原因瘋傳」！

徐睿知爆當金賽綸小三「崩潰首發聲」！

家寧媽偷補法律知識被抓包？頻道新增「股權分配」影片

房產業者霸氣喊「免費送Andy一間房」

Andy控家寧媽私註冊商標！律師曝「剩20天搶救」　智慧局給答案了

快訊／金秀賢3度強硬發聲！「握有明確證據」

刪除與家寧合作貼文　DR.WU聲明：已結束暫時性合作

快訊／賴清德宣布「恢復軍事審判」　軍法官回到第一線

家寧IG「追蹤數突暴增」　他抓包買粉絲：以為沒人看

金秀賢崩潰了！片場道歉工作人員　好友心疼：魂不守舍，身邊要有人陪

金賽綸生前下跪求饒！原本賠70億才減至7億

元斌為了10歲的金賽綸終生戒菸！暖心事蹟曝光

更多

最夯影音

更多

【硬要擠】騎士鑽車縫擦撞右轉車慘摔　網傻眼：人家早就打方向燈

曾國城聽聞黃子佼復出「很期待」　徐乃麟:給人留一口飯吃

男童巷弄竄出撞外送員！家長怨：你沒看反光鏡...恐先吃罰單 #台中

1780萬 #賓利 遭 #R15 重機撞！ 保險桿+燈組毀了車主：有全險 #新北

李多慧南韓巧遇台灣遊客　開心直呼「我請客」

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面