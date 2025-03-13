憂賴清德恢復軍事審判「如戒嚴」　陳玉珍：是否回到黨國體制？

▲國民黨立委陳玉珍。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

面對中國統戰威脅劇增，總統賴清德今（13日）宣布對國安及統戰威脅提出17項因應策略，當中包含「恢復軍事審判制度」，軍法官回到第一線。另，賴清德致詞中，將中國定義為「境外敵對勢力」。國民黨立委陳玉珍表示，賴清德此番談話將造成兩岸政府間的敵意螺旋再次升高，並憂心恢復軍事審判好像回到了戒嚴時代。

被問到把中國定義為境外敵對勢力，是否擔心升高雙方對立情勢？賴清德表示，台灣是民主國家，作為區域負責任一員，台灣從來都不會是升高情勢的一方，而是致力於區域安全穩定的力量。

賴清進一步指出，根據台灣《反滲透法》定義，所謂「境外敵對勢力」，指的是與我國交戰、武力對峙或是主張採取非和平手段，危害我國主權國家，甚至實體或是團體，因此根據這麼多年來中國對台灣所進行的文攻武嚇、統戰滲透，「其實可以清楚看出來，完全符合反滲透法定義，中國是台灣境外敵對勢力」。

陳玉珍對此表示，賴總統的談話進一步嚴格限縮兩岸的交流往來，這會造成兩岸政府之間的敵意螺旋再一次升高，而恢復軍事審判的種種要求，感覺上就好像要回到了戒嚴時代，現在不但連人民的思想自由、言論自由要接受審查，就連人民的旅行自由，也要接受審查，「我們是不是回到以前的黨國體制？」