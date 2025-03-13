賴清德宣布恢復軍審　國民黨團提3問：顧立雄曾說軍法絕不能復辟

▲總統賴清德召開「國安高層會議會後記者會」。（圖／總統府提供）



記者崔至雲／台北報導

因應近日發生現退役軍人遭中共滲透等情事，總統賴清德今（13日）召開國安高層會議，並宣布要恢復軍審制度。對此，國民黨團書記長王鴻薇提出3個問題問賴清德，並表示，國民黨不是完全不贊成，可是過去民進黨的諸公一直強調絕對要廢除軍事法庭，甚至現任國防部長顧立雄曾說出軍法絕對不能復辟，這些難道都不成理由或者現在都煙消雲散了嗎？

王鴻薇指出，賴清德今天投下震撼彈，宣布要恢復軍事法庭，讓軍法官重新站在第一線，回顧當年2013年發生了洪仲丘的事件，使得當時的民進黨團在林佳龍的領銜之下，率先提出要廢除軍事法庭，後來朝野協商也在強大的壓力之下，決定廢除軍事法庭，只有在戰爭狀態才會恢復軍事法庭。

王鴻薇提到，現在12年過去了，賴清德突然提出要恢復軍事法庭，這個議題不是不能夠討論，過去韓國瑜在擔任高雄市長的時候也曾經提及軍隊裡應該要有軍法，可是當時賴清德是反對的，他說其實國軍的榮譽感、使命感更為重要，並不一定需要軍法，而過去民進黨很多的民意代表或者是政治人物都是強力支持要廢除軍事法庭，現任國防部長顧立雄甚至說出軍法絕對不能復辟。

「現在的賴清德打臉過去12年的民進黨，還有他自己以及政治人物」，王鴻薇認為，這個議題是可以討論，但是賴清德要回覆國民黨幾個問題，第一個、你覺得現在恢復軍事法庭，就沒有軍中人權的問題了吧？第二個、當時廢除軍事法庭是認為非戰時不需要軍事法庭，那麼請問一下賴清德認為我們要進入戰時的狀態了嗎？第三個賴清德過去說，國軍的使命感跟榮譽感更為重要，那是不是在賴清德的執政下，你認為現在的國軍沒有使命感沒有榮譽感，所以你才要恢復軍事法庭呢？

王鴻薇要求賴清德回答三個問題，之後再來好好討論該議題，王鴻薇說，國民黨不是完全不贊成，可是過去民進黨的諸公一直強調絕對要廢除軍事法庭，這些難道都不成理由或者現在都煙消雲散了嗎？賴清德請回答國民黨以上的三個問題。