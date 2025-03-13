遭爆繼兄曾犯強盜罪　羅廷瑋：拜託不要肉搜我的家人

▲立委羅廷瑋。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨立委羅廷瑋12日遭政治評論員溫朗東12日爆料，羅廷瑋繼兄曾犯下強盜犯行、被判刑八年，質疑羅廷瑋是否涉案。對此，羅廷瑋指出，他的工作是民意代表，監督政府的過程中受到的批評指教，「請針對我就好，拜託不要攻擊或是肉搜我的家人」。

「我沒辦法選擇自己的出生，但我很努力服務社會。」羅廷瑋指出，他的繼兄過去曾經有犯罪紀錄是事實，已經接受審判，並且服刑完畢，現在回歸社會，努力重拾工作。他的父母再婚後搬離原本的家來到台中，就如大家所知，他很平凡，沒有任何背景，父母努力賣麵將他跟姐姐養大，一家小麵攤給了他們一家人溫暖。所以從一開始參選里長一路到現在，沒有人會討論他的家世背景，甚至還曾經被批評沒背景沒機會，但他的熱忱讓他始終專心致志為大家服務。

羅廷瑋說，他的工作是民意代表，監督政府的過程中受到的批評指教，「請針對我就好，拜託不要攻擊或是肉搜我的家人」。一家麵攤，代表的是基層家庭，不代表環境不好，不代表他們就是混混。他沒有很聰明，但也努力地吸收知識完成學業，也在閒暇之餘幫忙分擔家裡的工作，被指名是小混混確實讓他感到遺憾，但讓他更憤怒的是汙名化他的家鄉。

羅廷瑋提到，小時候家裡搬遷到南區開店做生意，對他而言這就是他的家，這裡有國立中興大學、台中高工等許多優秀的學校，是人文薈萃的文教區，絕不是什麼龍蛇雜處的環境。他還承受得住側翼對他無理的謾罵，但要無限上綱到他的家鄉與對他的家人貼負面標籤，相當不妥。

羅廷瑋強調，他不會因為這些困難而氣餒，抹黑跟造謠不會讓台中的進步停滯。他會繼續做對的事，持續監督所有政策的執行進度與效率，堅定不移地為所有鄉親服務，爭取更多的福利與機會，回饋滋養他成長的家鄉，擁有更多美好的建設。