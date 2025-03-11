開撕藍委耍官威施壓台大醫「躲4天不吭聲」　他狂轟：算什麼男人

▲民進黨市議員江肇國(左)爆料國民黨立委羅廷瑋(右)耍官威，將官員叫到辦公室大罵。（圖／ETtoday製圖）



記者游瓊華／台中報導

台大婦產科醫師施景中7日在臉書爆料，有立委耍官威，在沒搞清楚事情的情況下，將國健署、健保署的署長以及醫院高層叫到辦公室「亂罵一通」，不少網友猜測是國民黨立委洪孟楷，但民進黨市議員江肇國今天開撕，爆料耍官威的其實是同黨另一立委羅廷瑋；對此，羅廷瑋也親上火線澄清，反擊江是跳樑小丑，但江肇國再砲轟羅讓同黨同仁背鍋4天，到底「算什麼男人」，直言羅廷瑋死不認錯，還想轉移焦點。

羅廷瑋今天召開記者會還原時序，透露收到許多家長陳情，台大醫院的兒童發展篩檢服務只有掛名沒有服務，自己才召開協調會，且當時國建署署長根本沒到場，而台大醫院既然沒開診又何來看診之說？「沒有看診有甚麼理由去大小聲？」

對此，江肇國痛批羅廷瑋，一早開記者會、臉書還關閉留言，卻沒說明為何讓洪孟楷背霸凌衛福部官員、台大醫院的鍋背四天。江肇國提到，羅廷瑋在第一時間就可以召開記者會澄清，卻躲了4天眼睜睜看洪孟楷被炎上，在被爆料後，才急忙召開記者會承認，有找衛福部官員與台大醫院到自己的辦公室「開會」，江肇國還大酸羅廷瑋「洪孟楷平常對你很差嗎？」

江肇國提到，羅廷瑋在1月21日上午發最速件公文要求國健署、健保署的署長以及台大醫院副院長在下午5點鐘去開會，「1月21日是農曆過年前最後一天上班日，所有醫護都非常忙碌，但羅廷瑋卻因助理嫌台大醫院服務不周，把官員叫到辦公室大罵，讓醫護人員情何以堪？」