盧秀燕怨「台中沒美術館」　綠打臉：請督促3名子弟兵懸崖勒馬

▲民進黨「砍中央預算 到地方喊窮 假面市長盧秀燕別甩鍋」記者會。（圖／民進黨中央）



記者杜冠霖／台北報導

立法院今明兩日進行總預算、《財劃法》覆議案，然而日前台中市長盧秀燕與民眾黨主席黃國昌會面時，抱怨中央沒給錢，又稱台中沒有像樣美術館。對此，民進黨今（11日）指出，早先就有的國立台灣美術館及國立公共資訊圖書館；還有全國唯一的漫博館，中央原本規劃台中州廳設「國美二館」，還是在盧秀燕上任全推翻，盧秀燕三名子弟兵，配合傅崐萁在立法院大砍預算，盧秀燕應要求台中藍委懸崖勒馬，支持行政院提出的覆議案，莫再政治惡鬥。

民進黨發言人戴瑋姍、卓冠廷今(11)日召開「砍中央預算 到地方喊窮 假面市長盧秀燕別甩鍋」記者會，戴瑋姍指出，盧秀燕大肆指控台中市有三項重大建設「中央一毛錢都沒給」，又胡亂抱怨台中沒有美術館、也無像樣的圖書館，但盧秀燕這種「有事中央扛」跳針行徑，似乎刻意忘記台中羅廷瑋、廖偉翔、黃健豪三位立委，配合傅崐萁在立法院大幅凍刪預算，連帶影響到中央對地方政府的各項經費及補助，其中包含盧秀燕最在意美術館的文化預算，只會「打人喊救人」轉移焦點，令人遺憾。

戴瑋姍說，中央對台中的照顧，盧秀燕總是選擇視而不見，早先就有的國立台灣美術館及國立公共資訊圖書館；還有在盧秀燕市長任內為台中打造了全國唯一的漫博館；甚至，中央原本規劃台中州廳設「國美二館」，還是在盧秀燕上任全推翻，讓台中本來有兩座國立美術館的機會，卻被盧秀燕所葬送、毀掉，令台中人大感失望。

戴瑋姍直言，盧秀燕若真的在意台中市的各項建設，不透過三位立委子弟兵極力爭取就算了，還放任台中市藍委大砍預算，進而影響到台中市相關國家級場館的營運，包括國美館、國漫館以及國資圖、文資局園區共被凍結3.5億元，佔其預算30％，對文資保存活化、展覽規劃等業務推動的重大影響，甚至導致可能場館遭休館的命運。

戴瑋姍表示，台中市府不只砲打中央不手軟，連擦脂抹粉也很在行，為包裝市政成績，誇口引用國際研究報導，台中市步行便利性，是友善行人的都市，排名更是排名亞洲第四，甚至超越東京，卻遭拆穿原始研究只以居民到達公共設施的時間做為評斷基準，但市府資訊只公布一半，明顯台中市府過於曲解、渲染，市政只想巧取，呼籲盧市長若真心為台中建設，應該支持總預算覆議。

卓冠廷表示，盧秀燕和甫奪權的黃國昌一搭一唱，一來是要為台中藍白合鋪梗，二來就是發現自己做了兩屆市長但沒留下任何政績，盧秀燕領導的台中市府高層頻頻出包，前研考會主委劉彥澧則因德州撲克相關爭議下台，地政局長吳存金因涉及特別費貪污請辭，盧秀燕市府更在檢調搜索後長達五天才出來證實消息。盧秀燕雖然每每遇到問題就急切割，但任內毫無建樹只會發民調的形象早已深植人心。

卓冠廷繼續說，盧秀燕至今最大政績就是年年賣掉台中土地、砍掉社宅、空污毫無改善，凡出事必先推卸責任，當213新光氣爆事件發生後立刻跳出來指責百貨業者負責，但回顧近幾年台中公安事件頻發，西屯區工廠火警奪3命、大肚區全聯倉儲火災導致9死、興富發工地吊車事故釀1死，根本未見台中市政府在公安上拴緊螺絲，反正每次出現爭議，隔天就會神奇似地出現一份「盧秀燕第一名」的民調，屢試不爽。