醫療體系不找羅廷瑋滅火就被開記者會　綠追擊：這不是耍官威？

▲國民黨立委羅廷瑋召開記者會，澄清外界指控施壓醫療體系。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

台大醫師施景中近日爆料，某立委因助理小孩就醫服務問題，發特急件公文把相關單位與官員叫到辦公室亂罵，民進黨議員江肇國則直接點名，施壓的就是國民黨立委羅廷瑋；而羅廷瑋11日也舉行記者會還原狀況。對此，江肇國、民進黨議員卓冠廷聯手再追擊，要羅廷瑋想清楚，會議有無施壓、有無飆罵？讓最忙碌的醫療體系「不去找委員滅火，就要等著被開記者會痛批」，難道真覺得台灣人分不出來合理監督跟耍官威？

此一事件爆發，是台大醫院婦產科醫師施景中日前的爆料，內容指涉「某立委」因爲其助理不滿小孩子就醫服務問題，竟然透過特急件公文，把國民健康署、中央健保署的署長及教學醫院副院長叫到辦公室亂罵一通。

這件事在網路延燒多日，網友點名這位「某立委」是國民黨立委洪孟楷，但洪孟楷強力駁斥。對此，民進黨台中市議員江肇國11日則直接點名，這位施壓的立委就是國民黨台中立委羅廷瑋。

面對指控，羅廷瑋一早也舉行記者會還原時序。他說，台大醫院沒有開診，何來看診？強調這個爆料就是抹黑，他是在農曆年前，收到很多家長的陳情，指稱台大醫院的兒童發展篩檢服務只有掛名沒有服務，到了醫院掛號，醫院會直接退掛。

羅廷瑋說，113年6月邱泰源歡欣鼓舞開記者會，說要提供兒童發展篩檢，但政策執行半年，台大卻完全沒提供服務，國建署難道都沒有督導政策嗎？編列2.33億說要服務兒童，如今經費也給了，照理說家長要能順利掛號，但政策落地半年沒有執行，主管機關的國建署居然完全不知道。

羅廷瑋解釋，自己是發現這個問題後才發出公文，本來是想召開記者會，但國建署希望大事化小、想要透過協調會處理，所以1月21日才緊急召開協調會，但政策已經上路半年，為避免家長看到網路錯誤資訊又白跑醫院，只好趕緊做出臨時共識，加註台大兒醫無法提供篩檢服務。

▲民進黨台中市議員江肇國持續追擊羅廷瑋。（資料照／民眾提供）



不過，對於羅廷瑋的解釋，江肇國仍不滿意，他再次表示，羅廷瑋早上20分鐘記者會，臉書也關閉留言，還是看不懂為什麼要讓洪孟楷背霸凌衛福部官員、台大醫院的鍋背四天？明明第一時間就可以開這個記者會澄清，但躲了四天眼睜睜看洪孟楷被炎上，在被爆料後，才急忙召開記者會承認有找衛福部官員與台大醫院到自己的辦公室「開會」，「洪孟楷平常對你很差嗎」？

江肇國說，羅廷瑋聲稱沒有飆罵霸凌衛福部與台大醫院官員，但根據媒體的獨家揭露，有衛福部跟相關同仁私下透露，「其實被叫去，礙於委員壓力，都備感委屈，因一切程序都是按規定進行，台大兒醫有向衛福部申請篩檢服務，但台大兒醫尚在準備中，還未開始這項檢查」。

江肇國說，衛福部已經有深喉嚨向媒體爆料了，還要繼續否認嗎？整場會議真的都沒有施壓？沒有飆罵？想清楚再回答。

▲民進黨新北市議員卓冠廷也反問羅廷瑋，醫療體系不去找委員滅火，就要等著被開記者會批評，難到台灣人分不出來合理監督跟耍官威？（資料照／記者黃克翔攝）



此外，卓冠廷也表示，羅廷瑋這場記者會真是幽默至極。他指出，羅廷瑋說台大兒醫沒有篩檢服務，既然沒開診就沒看診，當然就沒施壓；他則反問，「羅大立委的助理沒看診怎麼知道沒開診」？

卓冠廷表示，羅廷瑋的協調會有個重大結果，就是請國健署將地圖上備註「準備服務中，尚未提供篩檢服務」，他嘲諷道，「新增13個字好厲害喔！」

卓冠廷說，羅廷瑋也是很大尾，過年前醫療最忙碌的時刻，他揚言開記者會、發文指定署長跟醫院高層找他，結論是要改網站文字；事情爆發後，還是洪孟楷當了冤大頭，直到江肇國議員點名才出來說明。

卓冠廷指出，到櫃檯之後發現沒得到服務，就發公文寫成「爆發資訊虛假不實」，羅大立委耍官威，讓最忙碌的醫療體系不去找委員滅火就要等著被開記者會痛批，難道真覺得台灣人分不出來合理監督跟耍官威？