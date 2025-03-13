俄羅斯向美開出和談「條件清單」！庫斯克烏軍敗退　談判籌碼沒了

▲ 普丁在庫斯克地區俄軍部隊指揮中心向將領喊話。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭同意美國提出的30天停火提議後，傳出俄羅斯也向美方開出談判條件，作為結束俄烏戰爭並與美國重建關係的基礎。與此同時烏軍在俄羅斯庫斯克州陷入困境，俄軍聲稱奪回大部分失土且俘虜數百名烏兵，直指烏克蘭「已失去談判籌碼」。

《路透》據知情人士說法報導，俄方已向美國提出一份要求清單，以結束戰爭與重建俄美關係，目前不清楚具體內容，也不清楚若烏方同意這些要求，俄方是否願意與烏克蘭進行和平談判。

知情人士透露，美俄官員在過去3周的實體與線上會談中討論上述條件，稱克里姆林宮的要求很廣泛，與其先前向烏克蘭、美國及北約（NATO）提出的相似。

俄方此前開出的條件包括烏克蘭不加入北約、不在烏克蘭部署外國軍隊，以及國際承認克里米亞及頓內茨克、赫爾松、盧甘斯克及札波羅熱4州屬於俄羅斯；近年也要求美國及北約，解決其所謂的戰爭「根本原因」，包括北約東擴。

美國總統川普正等待俄羅斯總統普丁表態是否接受停火30天，此前烏克蘭總統澤倫斯基已於11日同意，作為邁向和平談判的第一步。但部分美國官員憂心，普丁可能利用停火來分化美國、烏克蘭及歐洲，破壞所有談判。





▲ 這是普丁自去年8月以來首次到訪庫斯克。（圖／路透）

莫斯科過去20年來曾提出許多類似要求，且其中部分與美歐進入正式談判階段，2021年底至2022年初也曾在一連串會議中與時任拜登政府討論，內容包括限制美國和北約從東歐到中亞的軍事行動。拜登政府雖拒絕部分條款，但試圖就其他條款與俄方談判以避免戰爭，然而未能成功，最終俄軍於2022年2月發動入侵。

美俄官員近幾周則透露，美俄烏2022年在伊斯坦堡討論的協議草案可能成為未來和平談判基礎。當時俄方要求烏克蘭放棄加入北約、保持永久無核，並同意俄羅斯擁有對外國援烏行動的否決權。該協議最終未能通過，而美國政府內部對是否採納這項協議仍有分歧，川普政府至今未明確表態對俄談判立場。

另一方面，烏軍在庫斯克（Kursk）的戰局持續惡化，俄軍參謀總長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）12日聲稱已收復86%領土，並俘虜數百名烏兵。

格拉西莫夫指出，烏克蘭將庫斯克當成談判籌碼的計畫已經告吹，「基輔領導人企圖以對庫斯克的突襲阻止我們前進，把我們的部隊從頓巴斯趕走，而敵人計畫徹底失敗」，稱當地烏軍已被包圍。

普丁12日穿著一身軍裝現身庫斯克，親自視察指揮中心，是他自去年8月烏軍突襲過後首次到訪，喊話盡快「完全解放」該地區，並提出在俄烏邊境設立緩衝區的可能性。他透過國家電視台發表談話時也強調，所有在庫斯克被俘的烏兵將被視為恐怖分子。