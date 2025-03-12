談判結束！烏同意停火30天　美重啟軍援與情報共享：球現在在普丁那

▲美烏11日在沙烏地阿拉伯舉行了停火談判。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國與烏克蘭11日在沙烏地阿拉伯吉達（Jeddah）舉行長達9小時的會談，雙方達成協議，美國將恢復對烏克蘭的軍事援助與情報共享，而烏克蘭也準備好立即停火30天。

據天空新聞報導，烏克蘭總統澤倫斯基5日在Telegram上發表聲明稱，當天與美方的談判「具有建設性」，美國同意恢復對烏的防禦援助與情報支持，並推動停火30天，若各方同意，停火將可延長。澤倫斯基強調，烏方已準備好停火，但強調俄羅斯需表態是否願意結束戰爭。

烏克蘭外長西比哈（Andrii Sybiha）表示，會談是「邁向和平與深化烏美夥伴關係的重要一步」，而美烏聯合聲明也強調，雙方討論了戰俘交換、釋放被捕平民，以及遭強行轉移的烏克蘭兒童的返家計畫。

"This isn't Mean Girls, this is not some episode of a television show, this is serious stuff."



US Sec of State Marco Rubio stresses Trump's push for "peace and a ceasefire" in Ukraine after talks in Jeddah.https://t.co/KOKN0ny3Ta



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美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）指出，「球現在在俄羅斯那邊」，美國將向俄方提出具體方案，而川普總統也在白宮外告訴媒體，他希望俄羅斯接受美烏提案，「我們希望結束烏克蘭戰爭，現在的停火協議是最好的開始」，並稱他將在未來幾日內與普丁通話，盡快達成全面停火。

美方在聲明中表示，華盛頓「將向俄羅斯傳達，俄方的互惠回應是實現和平的關鍵」，但並未提及烏克蘭此前要求俄軍撤出佔領區的立場，也未提及是否考慮讓出部分領土以換取和平。此外，美烏雙方重申，歐洲盟友將參與和平進程，並加速基輔的礦產與稀土交易，以穩定經濟合作。

截至目前為止，俄羅斯尚未對美烏的提案發表官方回應，僅證實普丁將與川普通話。然而，在吉達會談前夕，俄國外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）曾聲稱，澤倫斯基「拒絕和平」，並指責烏克蘭要求美方發動核武打俄羅斯，否則烏克蘭就不停火。報導稱，澤倫斯基並未呼籲美國對俄羅斯發動核打擊，但他先前曾表示，如果北約遲遲不接納烏克蘭，基輔應獲得核武作為替代方案。