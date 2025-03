談判結束！烏同意停火30天　美重啟軍援與情報共享：球現在在普丁那

▲美烏11日在沙烏地阿拉伯舉行了停火談判。(圖/路透)

美國與烏克蘭11日在沙烏地阿拉伯吉達(Jeddah)舉行長達9小時的會談,雙方達成協議,美國將恢復對烏克蘭的軍事援助與情報共享,而烏克蘭也準備好立即停火30天。

據天空新聞報導,烏克蘭總統澤倫斯基5日在Telegram上發表聲明稱,當天與美方的談判「具有建設性」,美國同意恢復對烏的防禦援助與情報支持,並推動停火30天,若各方同意,停火將可延長。澤倫斯基強調,烏方已準備好停火,但強調俄羅斯需表態是否願意結束戰爭。

烏克蘭外長西比哈(Andrii Sybiha)表示,會談是「邁向和平與深化烏美夥伴關係的重要一步」,而美烏聯合聲明也強調,雙方討論了戰俘交換、釋放被捕平民,以及遭強行轉移的烏克蘭兒童的返家計畫。

