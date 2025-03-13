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親俄智庫：川普「不可能」100日內達成烏俄和平協議

▲▼ 美國總統川普與俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

▲川普多次表示，自己與普丁關係密切。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

《華盛頓郵報》12日獨家報導，親俄羅斯聯邦安全局（Federal Security Service）一間智庫文件指出，川普就職百日之內促成烏俄和平的計畫「不可能實現」，2026年之前也難以和平解決烏克蘭危機。

川普曾承諾盡早結束迄今持續超過3年的烏俄戰爭，烏克蘭11日也接受美國提出的30天停火方案。不過，普丁多次表態不會接受暫時停火，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）更直言，俄方將仔細檢視停火方案、美烏共同聲明。

這一份智庫文件撰寫於2月，由歐洲情報機構取得，而《華盛頓郵報》透過特殊管道獲悉內容。

其內文列出俄羅斯對於結束戰爭的強硬要求，包括拒絕派遣維和部隊、承認俄羅斯對已占領烏克蘭領土的主權、在烏克蘭東北邊境設立緩衝區、在烏克蘭南部鄰近克里米亞（Crimea）地區設立非軍事區等，甚至瓦解烏克蘭政府的必要性。

內文也指出川普政府讓俄羅斯同意簽署和平協議，必須克服的挑戰。儘管莫斯科尚未釋出任何願意簽署停火協議的信號，但分析人士警告，他們可能拖延同意任何形式的暫時停火，達成長久和平的道路依舊充滿挑戰。

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川普烏克蘭俄羅斯和平普丁

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