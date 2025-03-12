固碳植樹永續地球　台水六區植樹響應綠化

▲為響應地球永續發展，於農業部林業及自然保育署嘉義分署協助辦理下，在南化水庫舉辦「固碳救地球植樹活動」，由處長張煥獎種下台灣肖楠及黃連木等樹苗，為環保盡一份心力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台灣自來水公司區第六區管理處為響應地球永續發展，特別選在12日植樹節，於農業部林業及自然保育署嘉義分署協助辦理下，在南化水庫舉辦「固碳救地球植樹活動」，由處長張煥獎種下台灣肖楠及黃連木等樹苗，為環保盡一份心力。

本活動承蒙農業部林業及自然保育署嘉義分署提供台灣肖楠150棵、黃連木6棵等，除了南化水庫外，台水六區亦在南化淨水場、烏山頭淨水場與潭頂淨水場植種。

張煥獎處長表示，氣候暖化，如何節能愛地球，透過植樹讓地球降溫是重要課題，種植本地原生樹種，有助於良好棲地營造，維持生物多樣性，且森林樹木藉本身生理特性進行光合作用，吸收大氣二氧化碳，釋放氧氣，森林亦具涵養水源，抵消碳排放效果，呼籲大家投入環境綠美化，共同為地球減碳努力。

有良好的自然環境、才有優質的水資源，為建構一個更堅韌的台灣，台水公司亦配合政府水資源開發、調度與加強水庫集水區保育等工作，並且積極推動降低漏水率計畫，讓台灣即使面臨長期缺雨的關鍵時刻，也能更加堅韌抵擋旱情。