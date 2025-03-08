種下希望為愛而走！　台中千人植樹為婦女兒童發聲

▲活動中眾人在發起人陳昭舒理事長帶領下，邁步為婦女兒童而走，並一同種下希望之樹，傳達重視環境永續及保障婦女兒少權益的訴求。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台中市愛教育國際蘭馨交流協會今（8）日攜手台中市驗光師公會及台中市政府建設局舉辦「種下希望之苗、護眼愛地球」活動，千人齊聚中央公園共同植下600株樹苗，除了宣導環境永續觀念，亦適逢三八國際婦女節，響應一同邁步為婦女兒童而走，齊心呼籲應重視婦女及兒少權益。

活動在南台中家扶中心受助兒童擊鼓表演下拉開序幕，除千人植樹之外，現場另外另杜鵑、竹柏、七里香及矮仙丹等共 1000 棵樹苗提供給捐贈發票的民眾帶回家，今日活動結餘款及民眾樂捐發票將全數捐贈給南台中家扶中心，讓這場活動，除了為環境永續盡一份心力，也為弱勢團體增添一份關懷。

台中市愛教育國際蘭馨交流協會創會理事長陳昭舒表示，愛教育協會所屬的國際蘭馨交流協會為聯合國承認的INGO國際非政府組織婦女服務社團，所以特地選擇於3月8日國際婦女節當日舉辦本活動，呼籲社會大眾應重視婦女及兒少權益；陳理事長期待下一代的未來如同種下的桂花樹苗，盛開綻放越來越美麗。

主辦單位之一的台中市驗光師公會動員近30位驗光師設置臨時驗光區，提供專業為小朋友視力篩檢及宣導正確用眼觀念，理事長謝孝杭表示，此次活動不僅凝聚了社會大眾的愛心，也展現了公私協力的力量。未來，台中市驗光師公會將持續與各界合作，推動更多視力保健及公益活動，讓守護視力的觀念深入社會各個角落，為兒童、婦幼及整個社會帶來更健康、更光明的未來。

立法院副院長江啟臣感謝驗光師公會對台中市民眼睛的關心，也表示今天此活動在中央公園推廣綠化美化，現場眾人親手種下希望，將來這個公園就是一個有希望又健康的公園；今天適逢國際婦女節，意義特別重大，呼籲大家發揮女性的愛，一起種下今年的新希望，希望大家都能實現自己心中的那個希望。

長期秉持「投資教育，希望永遠在」的立委楊瓊櫻，其即是蘭馨協會會姊，她強調，今日是國際婦女節，也是「女神節」，因為母愛非常偉大，她希望在種下象徵希望的桂花苗後，大家都成為我們寶貝孩子的貴人，大家一起攜手愛護地球，一起讓台中市成為一個最美麗的綠色宜居城市。

立委廖偉翔受訪表示，今天這個活動有愛有希望，讓我們的社會充滿了正向的能量，台中市也是一個有愛有希望的城市，大家一起參與，讓我們的地球更永續，讓我們的下一代、婦女幼兒都能有一個更好的成長環境。

▲活動中眾人在發起人陳昭舒理事長帶領下，邁步為婦女兒童而走，並一同種下希望之樹，傳達重視環境永續及保障婦女兒少權益的訴求。（圖／記者游瓊華翻攝）