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花蓮南區贈苗植樹！1800株秒殺　募集千張發票贈弱勢

▲▼花蓮分署玉里工作站與富里鄉公所共同在富里長青綠光公園舉辦植樹贈苗活動。（圖／花蓮分署提供，下同）

花蓮分署玉里工作站與富里鄉公所共同在富里長青綠光公園舉辦植樹贈苗活動。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年林業及自然保育署植樹月以國土綠網為主題，響應一年一度的植樹月邀請民眾「織一片生態綠網」。林業及自然保育署花蓮分署玉里工作站於3月5日驚蟄時節，與富里鄉公所共同在富里長青綠光公園舉辦植樹贈苗活動。

驚蟄在24節氣中代表喚醒大地、萬物復甦，同時也是適合植樹的春耕季節。花蓮分署選在此時舉辦植樹贈苗活動，期望種下的樹木都能順利成長茁壯，為土地編織一片富有生命力的綠色之網。

▲▼花蓮分署玉里工作站與富里鄉公所共同在富里長青綠光公園舉辦植樹贈苗活動。（圖／花蓮分署提供，下同）

▲▼發票及廢電池兌換樹苗。
 
 本場次活動於富里長青綠光公園一起種下台灣原生種的田代氏石斑木，同為社區增添盎然生機，逐步創建永續地景綠帶。今年的贈苗活動現場提供山黃梔、桃金孃、田代氏石斑木與山櫻花等原生樹種，民眾僅需以發票3張或廢電池2顆即可兌領1株苗木。

▲▼花蓮分署玉里工作站與富里鄉公所共同在富里長青綠光公園舉辦植樹贈苗活動。（圖／花蓮分署提供，下同）
 
今年玉里工作站舉辦的3場次植樹活動，除了各場次鄰近社區外，也吸引了來自各地的民眾熱情參與，共發送1,800株苗木，各場次皆在1小時內即全數贈完，展現出民眾對綠化環境的高度關注與支持。活動總計收集千餘張發票及近50公斤廢電池，將全數愛心捐贈給社福機構，不僅植樹友善環境，也捐贈回饋社會，讓植樹節活動更具意義。

▲▼花蓮分署玉里工作站與富里鄉公所共同在富里長青綠光公園舉辦植樹贈苗活動。（圖／花蓮分署提供，下同）
 
花蓮分署玉里工作站表示，希望透過植樹月活動，鼓勵更多民眾親近大自然，實際參與並推廣國土綠網計畫，串聯社會-生態-生產地景綠帶，兼顧經濟與生態環境，提升社區韌性，傳達人與自然和諧共生的理念，共同編織一片永續生態綠網。
 
3月份花蓮分署在花蓮地區仍有系列的植樹贈苗活動，請有興趣的民眾可關注林業及自然保育署花蓮分署官網及臉書粉絲專頁，追蹤查詢並參與。

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