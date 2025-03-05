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「小行星撞地球」最新機率曝光！　NASA正式解除警報

▲▼直徑約200英尺（約60公尺）的小行星「2024 YR4」約有1.3%機率在2032年撞擊地球。（圖／翻攝自NASA）

▲小行星「2024 YR4」在2032年撞擊地球的機率，一度增至3.1%。（圖／翻攝自NASA）

記者吳美依／綜合報導

美國國家航空暨太空總署（NASA）2月預測，小行星「2024 YR4」2032年撞擊地球的機率增至3.1%，成為現代預測史上最具威脅性的太空岩石。但根據最新數據，該數字已被一路下修至0.001%、0.0017%，不再對地球構成威脅。

《美聯社》報導，NASA及歐洲太空總署（ESA）4日宣布，歷經2個月的觀察後，幾乎完全排除了小行星「2024 YR4」對地球的威脅。NASA聲明，「儘管這顆小行星不再對地球構成重大撞擊威脅，『2024 YR4』仍為研究提供了寶貴的機會。」

「2024 YR4」去年12月被發現，估計直徑為40公尺至90公尺，萬一進入地球大氣層可能在空中爆炸，威力相當於800萬噸TNT炸藥，是廣島原子彈爆炸的500多倍。

儘管「2024 YR4」在2032年撞擊地球的機率一度飆到3.1%，但隨著機率持續下修，意味著它屆時將安全通過地球，下世紀也不會構成撞擊威脅。

另一方面，小行星「2024 YR4」於2032年12月22日撞擊月球的可能性，被預估達到1.7%。不過，NASA近地天體研究中心負責人喬達斯（Paul Chodas）預期，這個數字也會逐漸下修。


1.1億人恐受災！「小行星撞地球」最新機率曝　NASA準備出手了

創新高！　NASA預測：「滅城等級」小行星撞地球機率增至3.1%
 

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