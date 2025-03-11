曝財政部終於提《財劃法》修正版本　柯志恩：覆議案前假認真？

▲國民黨立委柯志恩談財政部財劃法版本。（圖／翻攝自Facebook／柯志恩）

記者郭運興／台北報導

立法院將在12日表決「財劃法修法覆議案」，財政部則在覆議前，大動作邀集各縣市政府討論修法。對此，國民黨立委柯志恩今（11日）表示，財政部拖到最後才提出版本，凸顯本就有責任提出院版修法草案，卻故意延宕；而先前鋪天蓋地稱「財劃法掏空中央財源」，全是可笑造謠。她強調，這些反對修財劃法的人，不妨回顧過去民進黨如何大聲疾呼｢要修法」，如今修了，綠營即刻變臉痛斥，只能說國民黨太盡責、太老實了。

柯志恩表示，財政部在立院處理｢財劃法」覆議前，大動作邀集縣市政府與會，討論再修法事宜，到底是火燒屁股才急邀地方討論，還是覆議案前的表演｢假認真」呢？

柯志恩指出，財政部拖到最後才提出版本，凸顯兩點，第一、財政部本就有責任提出院版修法草案，卻故意延宕；第二、先前卓榮泰院長大聲疾呼「財劃法現行版本就是最好版本」，以及綠營民代及側翼鋪天蓋地說「財劃法是掏空中央財源」等話語，全是荒謬可笑的造謠。

柯志恩說，財政部現在推出的「壓箱寶」版本，說是「獲多數縣市政府支持」，但對比卓口中那個不必修的「最好版本」，到底哪一個才是行政院的｢寶」？財劃法不該修嗎？

柯志恩再說，看看這次財政部和主計總處，邀集地方政府代表和學者專家，集眾人之智的結果，針對地方政府的統籌稅款｢分配指標與權重」，將分為｢財政努力、基本建設」2大指標類，另外就擴大統籌稅款規模，以及事權需與財權相符並搭配調整，也在會中取得共識。雖然財政部動作慢了好幾拍，但亡羊補牢，仍給予肯定。

接著，柯志恩指出，自己不解，從去年12月20日財劃法三讀，迄今兩個月時間，就提出水平分配10大指標，敘明財源如何分配給各地方政府。財政部明明有能力提出方案，為何之前都｢按兵不動」？

柯志恩提到，值得注意的是，財政部並沒有告訴大家，這10項分配指標，要怎麼計算，包括統籌分配稅款的金額、中央與地方的分配比例各是多少，另外試算結果，各縣市可以拿到多少，這些大家最關切的部分，有待財政部進一步說明，最重要的是，現在才提出，真的太晚了。

柯志恩指出，重點是，就高雄市而言，財政努力的三項指標（營利事業額、財產稅、非稅收入），高雄市並沒有占便宜，只有在基本建設部分，包括土地面積，工業人口等，高雄市占有比較大優勢。當初陳其邁市長批評立院三讀修正的財劃法，對高雄有「五大不公」，如今證明，就連財政部自己提出來的部版水平分配指標，也沒有達到陳其邁市長要求的「五大皆公」。

柯志恩再指，尤其，賴瑞隆委員每次拿來說嘴的「空汙主張」，在財政部的水平分配指標，連一個字也沒有納進去。請問賴委員怎不去批評財政部？證明過去因國家政策，造成重工業空汙對高雄市的傷害補償，只能透過像台中市盧秀燕市長提出的「碳費8成留地方」，或高雄市陳其邁市長主張的「碳費留地方使用」方式處理。

柯志恩強調，財劃法修法攸關全國22縣市權益，在野黨提高地方分配比例，是為了讓地方首長有更多財源做事，用於照顧民生、地方建設，絕非網軍抹黑造謠的「搶中央財源」，更不是要拖垮國家財政。而是要真的兼顧南北平衡，各縣市也需要在「本位主義」上妥協，方能實現共榮。

最後，柯志恩直言，這些反對修財劃法的人，不妨回顧過去民進黨籍的立委和縣市長，是如何大聲疾呼｢要修財劃法、要修財劃法、要修財劃法」，如今在野黨修了，綠營即刻變臉痛斥，只能說國民黨太盡責、也太老實了。

▼國民黨立委柯志恩。（圖／記者屠惠剛攝）