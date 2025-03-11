怒駁施壓員警　葉元之稱餐敘正常寒暄：誰講的自己拿證據出來

▲立委葉元之駁斥耍官威施壓員警傳聞。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立委葉元之繼不當辭退重病助理、對助理過世不聞不問後，又被爆出施壓員警爭議，甚至傳出分局長特地辦桌向葉致歉。葉元之今（11日）受訪時不滿表示，「誰講的自己出來！拿出證據，現在可以這樣隨便無的放矢嗎？毀人名節嗎？」自己1月10日確實有去吃飯，但那是分局長邀約，自己並非主角，且當天因為前面有其他行程，較晚才到場，到現場只是正常寒暄，「這絕對都是子虛烏有的事。」

葉元之強調，把不同的事情全部湊在一起，確實有1月10日吃飯這件事，但是那個吃飯就是分局長約他，因此也不是主角，到場時也蠻晚了，到場大家就是正常的寒暄，並沒有什麼道歉。

葉元之稱，這完全就是子虛烏有，為了要選服施壓也完全沒有，對方調職跟他也沒關係，自己身為一個在野黨的立委，甚至連內政委員會委員都不是，有辦法施壓警政署去調動一個高階警官嗎？葉元之痛批，媒體全部都是在編故事，這一則新聞從頭到尾沒有消息來源，根本不知道是誰講的，昨天看到政論節目也都跟進了，真的覺得很遺憾。

至於一般都是民代在宴請分局長，為什麼會宴請委員？葉元之強調，那天不是主角，就是去跟大家打個招呼認識一下。對於被爆料嗆違停還嗆員警「不知道我是誰嗎」，葉元之回應，找了一堆不知道哪來的什麼員警，講了一些他從來沒有說過的話，「我什麼時候講過這個話，請那個所謂的爆料的員警具體拿出證據，我什麼時候說過，你不知道我是誰嗎？」到底是誰，請拿出證據，什麼時候講的請說出來，沒有就是沒有。

葉元之還說，自己通常不太會去跟基層員警有什麼互動，會勘都是在解決問題，沒有必要去講這些東西，所以指控他的人，請具體拿出證據，「看到一堆媒體在講了，我沒講過這樣的話，誰講的自己出來！」現在可以這樣隨便無的放矢嗎？這是在毀人名節。

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