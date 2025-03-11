藍黨部主委想邀罷雙吳　黃國昌曝：只要符合2主軸「我都樂於參加」

▲黃國昌、張啓楷「民進黨政府貪腐浪費，A走的錢何時要討回」記者會。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

面對大罷免潮來襲，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹昨（11日）透露，針對罷免「台北雙吳（吳思瑤、吳沛憶）」部分，若有大型活動，想邀請民眾黨主席黃國昌參加，並稱讚黃「有戰鬥力、蠻強、腦筋很靈活的人」。黃國昌今（11日）回應，只要是符合「守護台灣民主、反對綠色威權」主軸的活動，若有公民團體邀請，「我都樂於參加」。

黃國昌11日上午與黨團副總召張啓楷召開「民進黨政府貪腐浪費，A走的錢何時要討回」記者會。關於黃呂錦茹表態，想邀黃國昌參加罷免台北雙吳活動？黃國昌表示，之前「護民主反威權，掃除綠衛兵行動」是公民自主的活動，自己除了一開始協助號召，以及協助志工集訓後，「老實講，我就沒有再介入或干涉他們活動，所以我沒有立場與資格幫忙回答。」

黃國昌透露，「據我得到的消息，在第二階段的時候，這群要『護民主反威權』志工會在第二階段有非常積極的行動，但具體內容並不清楚，因為我沒參與討論。」

黃國昌指出，未來只要有符合「守護台灣民主、反對綠色威權」主軸的相關活動，「如果公民團體邀請的話，我都會樂於去參與。」