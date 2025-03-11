遭退將稱「兒子躲美國不當兵」　賴清德寄律師函要求「公開道歉」

▲總統賴清德。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德兒子是否當兵一事，經常遭到在野黨質疑，民眾黨立委張啓楷日前於質詢時就曾喊話「賴清德等高官小孩回台當兵」，而退將栗正傑日前在節目稱「賴清德兒子在美國不回台當兵」，引起議論。未料，10日栗正傑貼出收到賴清德委任律師黃帝穎寄出的「律師函」，該函提到為代當事人賴清德主席奉告，台端於文到後七日內就台端之不實言論公開澄清道歉，請查照辦理，免生訟累。

栗正傑10日貼出「律師函」指出，民進黨賴清德主席委請律師要告他在中視「庶民大頭家」節目說「賴清德兒子在美國不回台當兵」，是不實言論！

該律師函提到，「為代當事人賴清德主席奉告，台端於文到後七日內就台端之不實言論『賴清德的兒子，躲在美國根本連當兵都毫不考慮』等語，公開澄清道歉，詳如說明，請查照辦理，免生訟累」。

律師函說明也指出，「第一、黃帝穎律師依當事人賴清德主席委託旨辦理。第二、茲據當事人委託稱(一)栗正傑先生於2025年2月20日周四中視『庶民大頭家』節目散播不實訊息內容略為，想盡各種方法能夠逃避兵役。但我現在觀察，想盡辦法逃避兵役的可以分為四等人。第一等就是有權有勢又有腦袋。這是誰？就是賴清德的兒子，躲在美國根本連當兵都毫不考慮」。

該律師函一曝光，網友紛紛留言「別擔心總統有要接受人民批評的雅量，加上這是可受公評之事，你會不起訴處分」、「我國刑事政策是當事人主義，你可以要求原告賴清德出庭對質」、「總統告百姓」？

▼退將栗正傑收到賴清德委任律師函。（圖／翻攝自Facebook／栗正傑）

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