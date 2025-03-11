卓榮泰：報告時有很多藍白委員點頭　「盼他們投票時支持覆議案」

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

行政院長卓榮泰今（11日）率行政團隊赴立法院，針對中央政府總預算覆議案進行報告。卓榮泰備詢時表示，若預算有不合理的地方，政府誠心接受刪減理由，但也應聽聽各部會、各院編列預算。卓也透露，剛才報告的時候，很多在野黨委員坐在位置上頻頻點頭，希望明天投票時，能夠有些委員支持中央政府總預算覆議，重新審視、合理刪減。即便沒有如此，依照憲法合法合憲程序是行政院義務，行政院會提出其他憲政救濟。

綠委吳思瑤質詢時表示，民進黨執政後經濟好，政府有能力擴大建設國家，增加預算2806億，取之於民用之於民，軍公教加薪、健保財務、國防軍事投資、公共建設挹注，表現這麼好預算才會史上最高，但危機來了。

吳思瑤指出，在野黨一直罵預算史上最高，大砍預算，要公務團隊少做一點事，這是懲罰認真做事的人嗎？吳也呼籲，在野黨起義來歸，害怕罷免就支持覆議案。

卓榮泰表示，稅收增加才有能力多編2806億，歲入歲出還有209億歲計賸餘，沒有全部編掉，代表政府衡量國家財政合理規劃。誠心期待各位委員用更理性態度審視整本中央政府總預算。

卓榮泰指出，有不合理的地方，政府誠心接受刪減理由，但也應聽聽各部會、各院編列預算想法跟執行想法，把預算放到忠於國家、認真執行的機關，對歷史負責、對人民負責。到院會才能解凍，這樣的解凍程序很難達到，如果有必要會準備好，現在準備的還是盡快把覆議案準備好。

卓榮泰也透露，剛才報告的時候，很多在野黨委員坐在位置上頻頻點頭，希望點頭代表委員對於行使職務上的態度，也希望明天投票時，能夠有些委員支持中央政府總預算覆議，不是讓他整部照本通過，重新審視、合理刪減。

卓榮泰表示，即便沒有如此，依照憲法合法合憲程序是行政院義務，行政院是唯一能提覆議的行政機關，會有其他憲政救濟。對此，吳思瑤強調，還是會做好釋憲準備，期待點頭的委員能化為行動。