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女學生約摩鐵愛撫「初夜慘遭奪走」！怒告網友結局出爐

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲女學生指控，與網友相約到摩鐵進行前戲，初夜卻遭對方奪走。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者柯振中／綜合報導

台南一名男子阿平（化名）透過交友軟體，認識了女學生小安（化名），2人相約到摩鐵進行愛撫前戲，怎料事後他卻遭到小安控訴性侵。阿平一審被台南地院法官判無罪，檢方提起上訴後，被台南高分院法官駁回，全案仍可上訴。

根據判決書內容，阿平2023年6月間透過交友軟體，認識了已成年的女學生小安，2人聊了一段時間後，決定相約到摩鐵約會，由阿平教小安如何「轉大人」。

當時小安尚未有性經驗，且另有喜歡的人（下稱A男），因此態度相當猶豫，最後在A男的遊說下，還是決定赴約。在出發以前，小安與阿平約法三章，僅同意愛撫、親吻等前戲的性行為，而不發生性器交合的性行為，準備抵達時，也曾提醒「你等等絕對不可以越線喔」，不過當下2人親熱以後，仍舊發生了性器交合的性行為。

怎料等到摩鐵之旅結束後幾天，小安傳訊向同學求救，經過與同學討論後，決定透過通訊軟體套阿平話，並且驗傷提告，阿平也因此被告上法院。

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲女學生指控，與網友相約到摩鐵進行前戲，初夜卻遭對方奪走。（示意圖／記者黃克翔攝）

對此，阿平則是喊冤，在雙方碰面以前，小安就詢問他，是否會負責攜帶保險套，而他也同意了下來。且在雙方發生關係的過程中，阿平說出「因為男生一定都會想要X進去」、小安則是回應「沒事，就試試看，我會痛就跟你說」等話語。

阿平指稱，在發生關係的過程中，他先取得了小安的同意，且時不時關心小安是否會疼痛，等到完事以後，2人還一起洗澡、休息，退房以後還是他載小安回家，臨別前小安也曾向他說再見。

此外，發生完性行為以後，2人仍舊持續有聯絡，小安甚至詢問「哇，你居然還會聯絡我」，雙方對話如常。直到後來小安與同學討論，決定「套話」後驗傷提告，小安才說出「我不是跟你說不要用破」、「我有點忘了」、「你那次都沒遵守約定了，為什麼我還要再跟你出門」等話語。

台南地院法官審酌案件的相關證據後，認為案件存有合理之懷疑，無法達到確信為真的程度，且檢方所提出的證據，不足成為阿平有罪的積極證明，最終判阿平無罪。

檢方對此不服，提起上訴，台南高分院的法官審理後，認為檢方要求撤銷原判決為無理由，因此予以駁回，全案仍可上訴。

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