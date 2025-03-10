LINE「6選項」最好關閉！　3C達人勸世：避免被盜

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

記者周亭瑋／綜合報導

近年來詐騙猖獗，許多人都有帳號被盜的經驗，甚至有不少苦主上當受騙。3C達人Tim哥近日就分享影片，提醒用戶「想要提升LINE的安全性，這6個選項一定要關！」

Tim哥在YouTube頻道PO出短影音，表示日本有位資深數位資訊編輯，統整了6個LINE應該要關閉的選項，這樣才能保護帳號，避免落入「被盜」的窘境。

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第1項：關閉「加入好友」、「允許被加入好友」

「設定」→「好友」→關閉「加入好友」、「允許被加入好友」

第2項：關閉「允許利用ID加入好友」

「設定」→「隱私設定」→關閉「允許利用ID加入好友」

第3項：關閉「外部應用程式存取」

．減少個資洩漏的相關機率。

「設定」→「隱私設定」→關閉「外部應用程式存取」

第4項：關閉「允許自其他裝置登入」

．若帳密不慎外洩了，也不用擔心在其他裝置被登錄。

「設定」→「我的帳號」→關閉「允許自其他裝置登入」

第5項：關閉「顯示訊息內容」

．避免重要訊息因通知而外洩。

「設定」→「提醒」→關閉「顯示訊息內容」

第6項：關閉「提供使用資料」

．避免提供情報給LINE。

「設定」→「隱私設定」→關閉「提供使用資料」

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