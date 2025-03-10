超知名粉專「高雄點」無預警消失！萬人震驚　IG全黑圖嘆：滿可笑

▲目前臉書粉專「高雄點kaohsiungtien」已無法搜到、查看了。（圖／翻攝自臉書）

記者周亭瑋／綜合報導

知名地方粉專「高雄點kaohsiungtien」日前無預警消失，大票網友震驚洗版，直呼「粉專沒了很可惜，每周都會看高雄有什麼活動」、「昨晚也發現搜不到」。另外，IG版「高雄點」也PO出全黑圖感嘆，「打著正義的旗幟就合理？滿可笑的。」

昨日，有網友在「高雄大小事」驚喊，「剛剛發現高雄點社團不見了，發生什麼事？之前常常看高雄點發每周的活動，現在不見了，請問各位厲害的市民們，要去哪裡看每周的各活動消息呢？」

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對此，大票網友湧入洗版，「想知道+1」、「因為發生了一些事情，好像關閉了，起因可能是這次的學測成績」、「居然沒有了，周末都會從上面看有什麼市集可以去」、「對耶！這兩天確實看不太到，剛剛特意去查，竟不見了」、「看來被惡意攻擊到，粉專直接消失」、「被大量惡意檢舉掉了～有些人瘋起來連自己人都打」、「最實用的地方」。

▲大票網友發現粉專不見了。（圖／翻攝自臉書／高雄大小事）

另外，「高雄點kaohsiungtien」IG也PO出全黑文，表示「一直以來都把高雄點當一個資訊時事分享來看而已，就只是懶得先滑新聞的時候看一下，很多新聞還是自己去主動關注。所以，我覺得很奇特的是，就是有人覺得高雄點是需要對公眾負責的官方新聞媒體。但，不是欸。」

上面接著說道，「這裡的發文消息也不是什麼獨家，有心自己都可以找到真正的新聞，這平台也沒唆使人從事負面行為，怎麼會有人要來這期待發文者迎合公眾？就像大家自己在自己的平台高興上傳什麼就上傳什麼一樣；再來就是，不想看的平台不看就好了，代表你們彼此磁場不合，何必來人家地盤找架吵，想在自己的平台上傳什麼也是各自的自由，但有些平台其實發表的言論已經導向公審的感覺，有比較好嗎？打著正義的旗幟就合理？哈...滿可笑的。」

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▼粉專在IG發全黑文。（圖／翻攝自IG／kaohsiungtien）