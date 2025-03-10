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婆家門禁10點！她和老媽聊嗨「晚10多分鐘」被鎖門外　婆婆怒關機

▲▼開門,門把（圖／CFP）

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友最近和孩子剛住進婆家，老公則北漂工作，上周末她因聚餐和回娘家，超過晚上10點才到家，怎料直接被反鎖在門外，婆婆還關機讓她求助無門；更傻眼的是，隔天婆婆竟先發制人，打給先生臭罵她一頓，讓她氣得不想回去了。

女網友在「爆料公社網站」提到，「老公北上工作，我和孩子住在婆家，孩子剛上幼兒園，我也成功找到了一份新工作，工作環境超好，同事們相當友善，這讓我很感恩。」

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上周六，她和一群同事聚餐，順便帶著孩子回娘家，「婆婆說晚上10點前要回來，我雖然有答應，但回程和媽媽聊得久了一點，晚10幾分鐘回家，結果竟然被婆婆反鎖在門外，她還把手機關機，老公說他也打不通，沒辦法...只好再開車載孩子回娘家。」

不僅如此，婆婆隔天並未打給媳婦，而是打給兒子數落她一頓；在聽完轉述後，原PO氣到不行，不禁怒喊「暫時不想回婆家了。」

▲婆媳問題。（圖／CFP）

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

對此，一派網友回應，「正常的婆婆應該是會打電話問媳婦，直接鎖門也讓我覺得不可思議」、「這種婆婆可以不用再有交集了」、「故意把妳關外面，再跟她兒子告狀」、「女人何苦為難女人」、「這婆婆老了會被嫌棄...孤獨終老」、「慈禧太后？」

不過，也有不少人直言，「搬出去住就沒門禁了，自己做主」、「我覺得老人需要被尊重，是不是應該提前打給婆婆，說我10：00沒辦法到家，現在才要從娘家離開，預計多久會到家」、「那太好了，快搬回娘家」、「搬走吧！又不是未成年，還門禁勒」、「機不可失」。

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