80歲爺「飲水機按不出水」被陌生女飆罵：3歲小孩都會　他目睹傻眼

▲老家人不太會使用飲水機。（圖／翻攝自臉書／狄志為）

記者周亭瑋／綜合報導

「有一天你也會老，何必呢？」媒體人狄志為日前帶母親到醫院回診，目睹有兩位80多歲爺爺站在飲水機前，因按不出熱水，研究了好幾分鐘，怎料有位中年婦女直接開罵，儘管老人家已表示歉意仍不罷休，當下他並未上前理論，就怕公親變事主，不過後來連忙上前協助，也獲得了對方的感謝。

狄志為日前在臉書娓娓道來，當時在前往醫院廁所的途中，有兩位目測約80歲的爺爺，在研究飲水機的水怎麼按，等他出來時，就見一位年約40歲的女性，對著兩位老人家大罵，「按個水按那麼久，都讓你們用就好了，到底好了沒！」

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聞言，其中一位爺爺連忙道歉，直呼「歹勢！哇兜嘸災這麥按怎七！」然而，該名女子卻不肯罷休，繼續嘲諷道「3歲小孩都會的東西，你活到這年紀還不會，真是笨！不想等你們，整個飲水機給你們用就好！莫名其妙。」接著便氣憤離去，而兩位不知所措的老人家，則繼續對著機器研究。

狄志為坦言，當下沒有勇氣去糾正這名女子，覺得不需要公親變事主，畢竟解決問題遠比找人吵架重要，於是等該女離開後，他連忙上面說，「阿北，我幫你們，你要熱水還是溫水？」

眼看救星出現，一位爺爺用台語直回，「溫ㄟ哇ㄟ，但係燒ㄟ嘸災偎啥覓就系七嘸落，可能它壞去呀。」而另一位爺爺也點頭說，「哇馬港覺壞去啊，俚看按怎七，就是七嘸落！」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

聽完長輩的一番話，狄志為立刻知道問題所在，於是耐心地解釋道，他們怕使用者不慎燙到，所以在按熱水前，必須先解除設定，同時也熱心地幫忙裝水，這時爺爺恍然大悟，並向他道謝「原來是這樣，這樣以後哇就ㄟ阿，少年欸，甘蝦喔......。」

最後，他也不禁感嘆，「想到剛剛那位女子的態度，不就是上前關心一下，就能有皆大歡喜的做法，為何要選擇這種對長輩這麼不禮貌、不友善的態度呢？我想有一天你也會老，就算你老了會解除熱水設定，一旦遇到一些你不會的，卻被年輕人這樣無理對待時，你又作何感想呢？」

對此，5.6萬人朝聖按讚，紛紛回應「罵人的時間都可以教會阿伯使用方法了！還能累積一個正能量」、「人都會有老的時候，現在科技一直在進步，我們總會有一些不知道的東西，有時候只是舉手之勞，幫助人是快樂的」、「那位女子如果有看到這則貼文，希望能夠徹底反省，不願意伸出援手也就罷了，無需用那種態度對待他人」、「壞人比鬼更恐怖！自有天收」、「我現在很想去罵那潑婦欸」。

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