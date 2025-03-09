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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／賴清德政府暗自感謝馬英九　「紫光回憶殺」助訊息戰解壓

▲▼總統賴清德、台積電董事長魏哲家共同在總統府舉行記者會。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德、台積電董事長魏哲家共同在總統府舉行記者會。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

台積電加碼投資美國案，總統賴清德很早就將此議題拉高到國安層級，且是台、美與台積電三方面的溝通與戰略佈局。與此同時，面對中共每天不停歇的訊息認知戰，也交辦國安單位提前設防，就其文本、手法與可能通路進行揭露，降低衝擊；果然，台積電董事長魏哲家宣布加碼投資1000億後，社群上出現大量異常的帳號、協力社群與個人進行海量攻勢，但在前總統馬英九發文批評後，出現訊息戰的轉折，喚起「紫光回憶殺」算是意外替賴政府解壓。

在美國總統川普上任前，賴清德就已責成國安、外交與行政財經團隊，盤整川普在競選總統期間，就台灣議題的相關主張；也彙整其競選團隊核心成員的對外發言。在川普政府組成過程中，亦滾動式掌握情勢變化。

由於川普多次公開提及台灣的晶片議題，因此賴清德早就把晶片議題提高到國安層級，要求國安會、行政院成立專責小組，要求檢視台灣產業在全球的佈局，以及半導體產業的概況。同時，由於中國一年一度全國人大、政協會議，也正是所謂的「兩會」，慣例在三月舉行，中共勢必會有一波訊息戰攻勢；因此，政府高層也進行相關設防工作。

據了解，國安單位掌握，台企聯幹部、長期接觸兩岸事務人士，在2月中下旬就被找去北京，並且在2月24日由中共中宣部、統戰部、國台辦與公安部等，就對台訊息操作做了任務交代，甚至是由中共解放軍311基地等單位，來進行指令下達。

根據國安單位彙整的情資，大致歸納中共對台操作有3大敘事：「疑川論」、「棄台論」，以及「失敗論」。其中，中方也特別強化「台積電變美積電」，護國神山變成半屏山，台積電是民進黨討好美國的投名狀，或是台灣半導體變成伴手禮等內容；而國台辦在2月26日的記者會上，也以設計問題的方式，釋出「美積電」、「伴手禮」等認知敘事。

事實上，在228前，國安單位已經就中共可能的認知操作文本、手法，以及可能的通路進行初步的揭露。一位國安官員表示，目的是讓社群、訊息使用者在大量認知訊息來臨時候，有識讀能力，好比先打流感疫苗來降低衝擊。

接著，台灣時間3月4日清晨，台積電董事長暨總裁魏哲家與川普一起在白宮舉行記者會，公布台積電將對美國再投資至少1000億美元，用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠等設施。果不其然，根據輿情單位公開情資的彙整，當天白天各種「異常帳號」或協力社群、個人，乃至背後是台辦系統的粉絲專頁，其論述內容都不出「台積電變美積電」、「護國神山變半屏山」、「半導體變伴手禮」等敘事。

▼前總統馬英九。（資料照／記者李毓康攝）

▲▼前總統馬英九。（圖／記者李毓康攝）

面對訊息戰，雖然相關單位已有預期，但因應上還是頗具壓力。但是，一位國安人士透露，馬英九在4日中午前，透過臉書發文喊話賴清德守護護國神山，並稱川普是商人出身，一切利益至上，「以為賣了一個台積電就夠了嗎？之後還要再賣什麼，還有什麼可以賣？」之後，明顯發現「公關帳號」、「異常帳號」開始退散，網路上自發性的「紫光回憶殺」自然生成，這也讓輿情單位開始減壓。

在股市的反應上，一開始確實有輕微震盪，但隨後又湧入超過7300張買盤承接，之後穩定維持在1000點以上。隔日開盤則穩定維持2%漲幅，台股大盤上漲超過200點。一位官員表示，相較於訊息操作上的紛擾，對經濟選民來說，台積電長期毛利率達53%，及持續穩定增加股利這兩項訊息比什麼都重要，相關質疑也漸漸不攻自破。

一位安全單位人士則說，站在安全單位的角度，這時候最好的方式，就是讓「專業說話」、「財經說話」，這比逐條駁斥錯假更有效果。在3月6日傍晚，賴清德與魏哲家在總統府舉行記者會，面對諸如「台積電變美積電」、「護國神山被搬走變半屏山」等質疑，則由魏哲家上火線來回應。

魏哲家表示，「為什麼我們要去美國擴廠？因為客戶的需求，我們到現在為止生產線已經全滿了！」、「明年，也滿了！」、「後年要蓋的生產線，也被訂了」、「產能不夠就是不夠」等；他也說，「美國廠未來增開3個生產線，但台灣光是現在計畫，就要再開出11個生產線；我兩個最大的對手都是我最好的客戶了（指Intel跟三星）」。

對於魏哲家在總統府的公開談話，一位黨政財經界官員表示，這雖然是一場記者會，但內容反而更被認為是一場另類的「法說會」。另一位黨政人士說，接續在魏哲家的記者會後，是國內產業專家，包括施振榮、陳沖等等財經重量級人物出面釋義，相關的訊息操作在後續的版面上漸漸無法招架。

處理輿情觀測的相關人士表示，現在回過頭來看，馬英九在臉書上的發文是一個轉折點，他的動作忽然喚起國人的集體記憶。他整理網路上各種「紫光回憶殺」公開內容，馬政府時代的半導體產業，差點被中國收購，那是股價不曾超過150元的年代，也是633跳票的年代，亦是經濟政策失靈被國際媒體形容是「bumbler」的年代。

一位黨政人士說，馬英九的「紫光回憶殺」算是初步止住部分的訊息操作，真正的力往狂瀾，還是魏哲家親上火線，以及國內重量級財經人物的釋義，避免唱衰的傷害擴大。

台大政治教授、國民黨前大陸事務部主任左正東在3月8日有發文替馬英九緩頰，但目前看起來也為時已晚。左正東表示，2015年中國政府投入大量資金，建立本土晶片業，紅色供應鏈聲勢浩大。台灣部分業者盼透過併購進軍中國，避免中國本土業者侵蝕台灣半導體業者的市場，「當時最積極的是聯發科，台積電也在這個背景下，選定在南京設廠」。

左正東說，曾力挺太陽花運動的和碩董事長童子賢，當時也呼籲台灣企業和中國合作，要大家深思「若台廠將陸資拒於門外，會活得更好嗎？」他強調，馬政府態度與業界相同，「沒有公開拒絕，私下非常謹慎」，紫光來台併購最早是由子公司「展訊」來台設分公司，遭經濟部駁回，對於台積電赴南京設廠，也被經濟部嚴審。 紫光來台併購案最戛然而止，關鍵是時任總統候選人朱立倫、蔡英文皆都公開反對。

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