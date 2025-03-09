川普放話「軍事干預or簽署協議」二選一　伊朗最高領袖反擊了

記者吳美依／綜合報導

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）8日表示，伊朗不會在美國的「霸凌」之下，被迫進行談判。此前，美國總統川普表示，他已經致信伊朗最高當局，呼籲德黑蘭針對核子協議進行談判，並且提出「軍事干預、簽署協議」二選一的方案。

▲伊朗最高領袖哈米尼，對於該國關鍵政策有著最終決定權。（圖／達志影像／美聯社）

川普接受《福斯新聞》採訪時說，「可以透過2種方式處理伊朗：軍事、或者達成協議」，避免德黑蘭獲取核武。他對於跟伊朗簽署協議表達開放態度，同時重申自己在第一任期時，透過「最大程度的施壓」孤立伊朗經濟，並且將該國石油出口量降至零。

而根據伊朗官媒，哈米尼與伊朗高官會面時說道，華府的目標是「強加他們自己的期望」。儘管他沒有點名川普，但卻表示，「一些惡霸政府在談判上的堅持，不是為了解決問題。對他們而言，會談是提出新訴求的道路，這不僅僅是關於伊朗的核子問題……伊朗絕對不會接受他們的期望。」

▲川普對伊朗提出「軍事、協議」二選一的方案。（圖／路透）



作為回應，白宮國家安全委員會發言人休斯（Brian Hughes）幾乎逐字逐句重申了川普在《福斯新聞》所說的「軍事干預、簽署協議」二選一方案，「我們希望，伊朗政權將其人民與最佳利益，置於恐怖主義之前。」

「伊朗核子協議」是一項多個大國共同簽署的協議，對德黑蘭的核活動施加嚴格限制，換取鬆綁制裁措施。不過美國2018年於川普執政時期退出，並且重新對德黑蘭實施制裁。此後，伊朗也違反、並且遠遠超過了該協議的限制。

國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）說，德黑蘭持續加速濃縮鈾，並且已經接近武器的等級，透過外交手段對伊朗實施新限制的時間已經不多了。

在與美國及以色列緊張關係加劇之際，德黑蘭近幾個月宣布新增常規武器項目，包括第一艘無人機航母及一座地下海軍基地。儘管伊朗始終宣稱，其核計畫將完全用於防禦及和平目的，但被西方視為中東的不穩定因素之一。