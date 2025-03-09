台灣有條件讓台積電放手一搏嗎？　童子賢直言「掏空說」過慮了

▲和碩科技董事長童子賢受邀出席民眾黨「台灣AI產業與能源政策的挑戰與展望」論壇 。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

台積電擴大在美投資千億設廠引發全球關注，國內更有聲音質疑是「掏空台灣」等。對此，和碩董事長童子賢認為，「台積電去美國設廠就是掏空台積電，這過慮」；儘管私心希望台積電擴大投資台灣，「但我們也反躬自省，我們有足夠的電力或著其他條件，讓台積電可以放手一搏嗎？如果是不是，那走出去的話，我還是回應，我個人不認為是掏空」。

針對台積電擴大在美投資，童子賢受民眾黨之邀發表專題演講前受訪說，自己經營過品牌的產品，像是1989年創立華碩、也經營過代工、也經營過晶碩隱形眼鏡的品牌，「大致上一個品牌或一個代工廠會把生產基地移動到別的國家或別的地區，不外乎是幾種重要因素，有的是為了要更接近原料，有的是為了更接近市場也就是客戶，有一些是要更接近技術來源，都有可能」。

童子賢直言，相信台灣的媒體或社會大眾，大概不會把鴻海搬去鄭州貨到印度設廠，就認為掏空鴻海，會覺得廣達到上海設筆電廠就掏空廣達？應該不會，「從這角度看，我是覺得過慮了，台積電去美國設廠就是掏空台積電，這過慮」。

童子賢指出，宏碁集團創辦人施振榮先生認為，這何妨視為台積電力量的擴充，「施先生擔任台積電的董事十幾年了，我想會比我更認識」。

童子賢坦言，如果從他私人私心立場，是希望台積電更多投資台灣，「但是我們也反躬自省，我們有足夠的電力或著其他條件，讓台積電可以放手一搏嗎？如果是不是，那走出去的話，我還是回應，我個人不認為是掏空」。

最後，童子賢再重申，各位也看過很多，幾十年來外商到台灣來設廠，是不是就是掏空飛利浦、掏空奇異電器？應該不至於。