美籍員工控台積電歧視！開會講中文、升遷只給東亞裔　下月開庭

▲台積電遭美國員工指控歧視。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

台積電（TSMC）宣布大舉投資美國，但與此同時，卻有美籍員工指控，台積電存在「反美」的職場文化，從歧視、職場霸凌，到性騷擾等爭議，預計將於4月8日在美國聯邦法院開庭審理。

根據《南華早報》報導，台積電在美國正面臨一系列包括歧視非東亞員工及縱容性騷擾等指控。台積電已經否認這些指控，部分在亞利桑那州工作的員工也替公司辯護，表示這些說法不實，可能影響台積電在美國生產高階晶片的努力。

目前正在進行的法律訴訟，台積電招聘經理郝溫頓（Deborah Howington）去年8月指控台積電存在種族與國籍歧視，並形容公司內部的「敵意職場文化」已經達到「普遍且嚴重」的程度。

訴狀中提到，「非東亞裔、非台灣人和非中國籍員工經常被台灣籍管理層斥責和怒吼，甚至在同事面前，只因為他們是美國人就被稱為『懶惰』和『愚蠢』。」

訴狀還指出，「台積電利用美國政府的資金不是為了多元化和在地招募，而是讓美國的職位提供給他們偏好的群體——東亞裔和台灣、中國公民（其中許多人是台積電以簽證方式帶到美國的）。」

▲台積電亞利桑那州鳳凰城晶圓廠2022年舉行移機典禮，時任美國總統拜登親抵現場，台積電時任董事長劉德音與時任總裁、現任董事長魏哲家為其解說。（圖／達志影像／美聯社）



台積電截至去年在美國約有2200名員工，其中一半來自台灣，而《南華早報》詢問時，台積電則表示，目前員工總數接近3000人，「其中大多數是美國籍員工。」

自訴訟最初提出以來，已有近30名原告加入，其中16人居住在亞利桑那州，他們自稱是白人、拉丁裔、非裔美國人和其它亞洲血統，包括韓國人和伊朗人。

此案的庭審已定於4月8日舉行。

訴狀中還提到，台積電經常讓非東亞員工處於敵意職場環境，經歷言語辱罵、孤立、羞辱等行為。此外，台積電在人事決策上，存在「系統性歧視」非東亞員工，導致他們在招募、升遷、留任等方面都受到不公平待遇。

此外，台積電一名負責亞利桑那廠房建設的主管在法庭文件中表示，晶圓廠建設與運營需要高度專業技能，而這類人才本來就很稀缺，擔心這些負面指控可能會影響人才招募。

但原告則反駁，台積電故意不提供非東亞員工完整的訓練與資訊，甚至開會時使用中文，以阻止這些員工發展。

台積電本週發布聲明，拒絕就這起正在審理中的訴訟發表評論，並表示公司為其近3000人的團隊感到自豪，「這個團隊齊心協力使我們在亞利桑那州的新工廠取得成功。」