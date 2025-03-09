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美考慮對「中國製傳統晶片」加徵關稅　下周召開公聽會

▲▼中美關係,中美晶片戰,晶片。（圖／路透）

▲美國貿易代表署將舉行聽證會，討論是否對中國製造的「傳統型」半導體加徵更多關稅。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國貿易代表署（USTR）將於11日舉行聽證會，討論是否對中國製造的「傳統型」半導體（legacy semiconductors）加徵更多關稅；這類較舊代晶片廣泛用於日常用品，從汽車、洗衣機和通訊設備。

根據《路透社》報導，這項調查於去年12月由時任美國總統拜登（Joe Biden）啟動，主要目標是保護美國本土及其他國家的半導體製造商，避免中國透過政府資助大舉擴張其晶片產能。

今年1月1日，美國已經對中國生產的半導體實施50%關稅，若新的關稅方案通過，勢必將進一步衝擊中國相關產業。

所謂的「傳統型」晶片，指的是超過10年前已開發的製程技術，與目前用於人工智慧（AI）或高端微處理器的晶片相比，技術門檻較低。

不過，美國商務部去年12月指出，在所有使用到晶片的美國產品當中，2/3含有中國製傳統晶片；且半數美國企業不知道他們所用的晶片來源，當中包括國防產業公司。

對於美方的關稅措施，中國業界也提出不同看法。中國汽車工業協會向USTR表示，中國的汽車晶片產業並未透過「反競爭或非市場手段」來達成目標，意在澄清美國對中國晶片產業的質疑。

然而，美國創新基金會（Foundation for American Innovation）則持不同立場，主張中國正在利用美國的自由市場與貿易政策來壟斷市場、打壓美國企業，甚至試圖控制關鍵供應鏈。該基金會還警告，若美國政府不採取行動，將無法有效因應中國對碳化矽晶圓（silicon carbide wafers）的補貼及市場干預行為。

此外，中國機電產品進出口商會也向USTR提交意見書，強調新關稅措施可能導致「美國通膨上升，並對美國家庭、消費者、進出口商及本土產業帶來嚴重影響」，表達對美方進一步升級貿易制裁的擔憂。

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