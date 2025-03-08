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打開網購包裹...數十根「透明鋼針」瞬間插入他眼球！

這次張瑩斌在顯微鏡下取出了6根透明細刺，但患者眼中還殘存著很多微米級碎屑。（圖／翻攝自寧波日報）

▲這次張瑩斌在顯微鏡下取出了6根透明細刺，但患者眼中還殘存著很多微米級碎屑。（圖／翻攝自寧波日報）

圖文／CTWANT

「沒想到啊，拆一次快遞險些把眼睛弄瞎了！張醫生，我又來取異物了。」大陸浙江省寧波市一名42歲的夏先生（化姓）捂著紅腫的右眼，再次找到奉化區中醫醫院眼科的張瑩斌醫生。夏男是張瑩斌的老患者，短短10個月間就醫取了9次眼內異物，每次都能從眼中取出透明細刺樣的玻璃纖維。

《寧波日報》報導，這次張瑩斌在顯微鏡下取出了6根透明細刺，但患者眼中還殘存著很多微米級碎屑。10個月前，夏男在家人陪同下，急急忙忙地趕到該院急診科。他告訴醫生，因為工作需要在網上購買了一些彈性支架，當天一拆開快遞，耳邊就響起一聲爆裂聲，數十根透明「鋼針」瞬間齊刷刷地刺入他的眼睛。

在顯微鏡下，張瑩斌看到令人震驚的一幕，只見夏男的眼中有多處劃傷，右眼角結膜及眼瞼密布著幾十根比針頭更細的透明異物，好似中了現實版「暴雨梨花針」。醫生表示，「顯微鏡下能看到的異物基本都取出來了。但是這種玻璃纖維非常細，無色透明，眼組織裡還是殘留了很多，根本看不見，也取不了。」

張瑩斌回憶，他和同科室的醫生經過1個多小時的手術，清除了30多枚肉眼可見的玻璃纖維，然而玻璃纖維材料特殊，看不見的「隱形殺手」仍在暗中作祟。醫師進一步解釋，「這些透明細刺只有在移動至表層引發劇痛時才會暴露，因此需要反覆接受異物取出手術」。

事後，張瑩斌發現，生活中從帳篷支架到合金筷子，從網線外皮到吸音玻璃棉，許多材料中都有玻璃纖維製品。玻璃纖維斷裂後形成的微米級碎屑，最細的只有頭髮絲的1／20的大小，不僅有超強的穿透力，光滑耐腐蝕的特性也讓它們能長期潛伏在人體組織內。

他分析，「平時一般不會出現這種情況，但如果這些玻璃纖維材料存放過久或經擠壓，就極有可能產生大量微米級碎屑，形成肉眼難辨的透明細刺。另外，如果包裝得太緊，中間部分被擠壓彎折，那麽打開時也容易有玻璃纖維飛出。」

張瑩斌特別提醒，選購玻璃纖維製品時，務必選擇正規品牌；日常使用中避免劇烈彎折，存放超過2年的製品建議及時更換，「如果有纖維刺到皮膚的話，不要去抓撓，如果無法取出及時到醫院，向專業醫生求助。」

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