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他在烘爐地山區聽見詭異女聲！神秘翁突喊「等你很久」　一票人：祂在保護你

他在山區聽見詭異女聲！神秘翁突喊「等你很久」　釣出一票人：祂在保護你

▲中和烘爐地香火鼎盛，有尊108呎高的土地公神像。（圖／新北市政府提供）

圖文／CTWANT

擁有近300年歷史、全國最高土地公神像的烘爐地土地公廟（烘爐地南山福德宮），為北台灣指標性之財神廟，信眾相當多，不過有網友分享，他曾經於烘爐地附近，沒有看到人影的情況下，聽到有女子在窸窸窣窣的聲音。還有一名神秘老翁跟他說，「我等你很久了」，對此，不少網友都表示有類似經驗，並表示老翁可能是土地公。

這名網友在Dcard上表示，由於飼養昆蟲的關係，平常會到烘爐地後山採集，3年前某日下午，原PO再次回到這個地方，當下覺得整個很陰暗潮濕且收穫也不好，眼看天快黑了於是準備回家，不過沿路往回走時感覺陰陰的，原PO在離登山口還有10幾公尺處突然聽到樹林內有女子在講話，聽不清楚內容，就像是窸窸窣窣的那種聲音，當下以為是登山客在聊天，未料走到登山口的停車場卻沒有任何人，只有自己的機車。

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原PO堅稱，接著見到一位牽著狗的老翁沿著下面斜坡走上來並表示，「你終於下來了喔，我等你很久了」，對方稱疫情期間，很多人到山上丟棄寵物，也有人到山上輕生，所以會經常過來巡。

原PO這時忍不住詢問，剛剛在樹林聽到的女子聲音，而老翁竟回應，「我從等你上去，再等到你下來，到現在就是最後一個人了」，並要原PO不要再討論下去。

原PO文章曝光後，許多網友紛紛回應有類似經驗，稱「我也曾經聽過不知哪來的女生講話嘻嘻哈哈的聲音」、「那個位置確實有人輕生」、「我爬往土地公那的步道也有陰陰的感覺，而且也有窸窸窣窣的聲音」。

此外，也有人表示，「大學的時候跟朋友半夜去烘爐地聊天，也看到一個阿伯」、「這個阿北會不會是土地公」、「如果真的是遇到土地公，代表祂在保護你」。原PO則回應，不知道老翁是不是土地公，但是個貴人，願意為別人做到這程度。

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