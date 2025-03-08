歌唱一半突胸痛倒地！醫曝「喊破喉嚨」5症狀示警：小心氣胸

▲包含高歌、大吼大叫等動作，看似普通卻可能造成「喊破喉嚨」。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

隨著天氣漸漸暖和，年輕人的夜生活也開始豐富起來，夜唱卡啦OK、超嗨演唱會、成為中華隊球賽最死忠的啦啦隊，在這些活動中，難免會有高歌、尖叫、大吼。醫師提醒，這些看似普通的動作，確實可能讓人「喊破喉嚨」，自己最近就遇到多名因為上述行為，在夜唱時突胸痛倒地被送到急診的年輕人，原因是「縱膈腔氣腫」。

​「為什麼會喊破喉嚨？瞬間的壓力讓肺泡被撐爆！」急診醫師翁梓華在臉書粉專說明，人體的發聲是因為空氣經過聲門，震動聲帶而產生聲音，聲帶比較鬆弛時，發出的是低音，而當聲帶緊繃時，則會發出相對高音。

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醫師解釋，會發生喊破喉嚨的情形，主要是因為用力大喊、高歌一曲、激動嘶吼時，人體會先需要吸入大量的氣體，經過胸腔壓縮後讓氣體從聲門噴出，產生高頻而大聲的聲音，這時肺泡內的壓力驟升，就可能把肺泡「打爆」而漏氣，而這些氣體會順著肺部的血管、肺紋、肺泡間隙延擴散到縱隔腔，就形成縱膈腔氣腫。

​翁梓華表示，典型的縱膈腔氣腫，多是發生在上述行為後，突發性的胸痛，同時會伴隨以下的症狀：

1.​聲音發音變奇怪：縱膈腔氣腫影響到聲門的運作所導致。

2.​胸前皮下澎起來、壓下去會有「撚髮音」：縱膈腔的氣體延伸到皮膚底下，導致在觸摸皮膚的時候會發出絲絲的聲音。

​3.吞嚥困難或疼痛：縱膈腔內的氣體壓迫到食道所致。

4.​呼吸困難：部分縱膈腔氣腫會伴隨氣胸。

5.​咳血：肺泡破裂時會伴隨少量出血，經由氣管咳出所致。

​醫生提到，在X光片底下，則會在縱膈腔、氣管兩側、甚至是心臟周圍出現「氣體」，但由於縱膈腔氣腫所引發的胸痛，跟心肌梗塞、心肌缺氧的表現很難區分，而且部分嚴重的縱膈腔氣腫可能引發嚴重的張力性氣胸，因此建議如果在「高聲吶喊」後產生胸痛的年輕人，仍應前往急診排除心因性的問題。

​翁梓華強調，目前針對縱膈腔氣腫，如果情形不嚴重，多數個案能自行吸收，急診醫師只需要開立消炎止痛藥，個案只需持續於胸腔科追蹤即可，最後還是要提醒民眾，別再小看「喊破喉嚨」，如果高歌一曲完後突然覺得胸悶、聲音變怪、呼吸困難或是皮膚有氣泡感，一定要趕緊前往急診就診。

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