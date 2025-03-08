雲云董座淪殺人犯！知情人士曝他「是好好先生」　揭性情大變內幕

▲雲云科技董事長曾志新砍殺梁姓技術長後，試圖吞刀結束生命，所幸幸運撿回一命。（圖／翻攝自雲云科技公司官網）

圖文／CTWANT

位於北市信義區的「雲云科技公司」昨（7日）下午4時許驚傳凶殺命案，52歲董事長曾志新因不滿51歲梁姓技術長提離職，竟拿出一把長約30公分的廚師刀，朝對方後頸猛刺，導致梁姓技術長傷重不治，如今曾志新的「私下個性」也被起底。

回顧案件，梁姓技術長因不滿遭到董事長曾志新職場霸凌與言語羞辱，寫了一封公開離職信，昨（7日）曾董邀約梁姓技術長及人事主管在會議室進行商談，過程中雙方數度爆發口角衝突，怎料曾志新竟突抄出預藏的長刀，直接朝技術長瘋狂砍殺，導致梁男鮮血直流應聲倒地，曾志新將人砍倒後，一度「吞刀自殘」試圖結束生命，人事主管見狀立即奪刀阻攔，2人被緊急送往醫院救治後，梁姓技術長因傷勢過重宣告不治，而犯嫌經手術後目前仍在加護病房觀察中。

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對此，有知情人士接受《三立新聞網》訪問時透露，認識曾志新的人都大讚他是「好好先生」，個性也十分正向開朗，對於發生悲劇感到相當震驚與遺憾。

至於為何身為公司董座的曾志新會突然失控殺人？該名知情人士推測，前行銷長離開後，公司的營運、營收似乎遇到很大衝擊，內部問題也接連不斷，曾志新恐因為此壓力太大，才情緒失控犯下不可挽回的大錯。

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