董座砍死技術長...官方急關臉書！網衝IG酸：殺人還發聲明真諷刺

▲雲云科技老闆（左）砍死提辭職的技術長（右），臉書粉專「Cubo Ai 智慧寶寶攝影機」緊急關閉，網友改去IG留言。（圖／翻攝自當事人臉書／「CuboAi 智慧寶寶攝影機」YT）

圖文／CTWANT

位於北市信義區的「雲云科技公司」昨（7日）下午4時許驚傳凶殺命案，52歲董事長曾志新因不滿51歲梁姓技術長提離職，竟拿出一把長約30公分的廚師刀，朝對方後頸猛刺，導致梁姓技術長傷重不治。消息曝光後，大批網友瞬間湧入臉書撻伐，稍早官方也火速關閉臉書，不過戰場已蔓延至IG。

回顧命案，梁姓技術長因不滿遭到董事長曾志新職場霸凌與言語羞辱，寫了一封離職信並將其發布至公司群組，昨（7日）曾董邀約梁姓技術長及人事主管在會議室進行商談，過程中曾董要求撤下信件，雙方數度爆發口角衝突。

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怎料，正當梁姓技術長與人事主管討論，要以何種理由收回離職信時，曾董竟突抄出預藏的長刀，直接朝技術長瘋狂砍殺，導致梁男鮮血直流應聲倒地，曾志新將人砍倒後，一度「吞刀自殘」試圖結束生命，人事主管見狀立即奪刀阻攔，2人被緊急送往醫院救治後，梁姓技術長因傷勢過重宣告不治，而犯嫌經手術後目前仍在加護病房觀察中。

對此，雲云科技7日也發布聲明稿，「我們對於今日公司發生的不幸事件，感到極度悲痛與遺憾，並對於受害者及其家屬，表達最深的哀悼。本公司已全力配合檢警查明事實，並將持續提供必要的協助。對本事件造成的震撼與不安，在此表示最高的歉意。本公司已採取必要的應對措施，確保運營穩定及消費者權益不受任何影響。再一次向家屬表示最深的哀悼，以及所有受影響的人致上最深的歉意。」

▲網友跑到Cubo Ai 智慧寶寶攝影機IG留言，大嘆諷刺。（翻攝IG@cuboai_taiwan）

儘管目前雲云科技官方臉書已被關閉，但仍有網友跑到IG留言砲轟，「哇粉絲頁復活了，可惜CTO(技術長)沒辦法復活了」、「老闆殺人還發聲明哀悼，真是諷刺中的諷刺。」

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