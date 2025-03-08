▲北市刑大代理偵查隊長劉居榮涉洩密，諭知20萬交保。（圖／CTWANT提供）



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藝人王大陸涉教唆友人撂人打Uber司機，新北地檢署進行偵辦時，發現游翔閔手機內竟有和北市刑警大隊偵查隊長劉居榮的對話。有媒體指出，王大陸在砸大錢「閃兵」時，正好遇到閃兵集團陳姓主嫌因涉毒品案件被逮，導致「事情沒辦好」，王大陸因此怒告對方「詐欺」。但王大陸自知理虧，透過游翔閔介紹，私下找到劉居榮報案，最終筆錄內容只提「支付300萬給委託人，但沒有完成」，2句話就結束，和正常筆錄明顯不同，對王「閃兵」行為隻字未提。媒體對此求證王大陸經紀人，截稿前未回應。

據《三立新聞網》獨家報導，北市刑大偵查隊長劉居榮原本即將升偵三隊長，如今卻洩漏個資給游翔閔而丟官。有知情人士指出，當初王大陸為了閃躲兵役，砸了300萬給閃兵集團陳姓主嫌。沒想到對方因為毒品通緝被逮捕。王大陸見「事情沒辦好」，怒告陳姓主嫌「詐欺」。當時王大陸就是透過富二代游翔閔的介紹與陪同下，私下找到劉居榮報案。

由於這份筆錄內容中，竟然只提到「支付300萬給委託人，但沒有完成」，短短2句話就結束，和正常筆錄明顯不同，對於王大陸「閃兵」行為也隻字未提，疑似是先溝通好「筆錄怎麼做」才能規避犯行。而劉居榮在做完筆錄之後，就將一份個人資料「誤傳」給游翔閔，且據了解，該份誤傳資料正是逃兵集團陳姓主嫌的相關個資。

對此，知情人士就透露，以劉居榮的官位權限或許其實早已知情，也曾私下指點教王大陸如何規避犯行，「逃兵的問題就算他知道，他也不會去管，因為他有熟識嘛。其實警察他跟你交朋友……他其實不會管你任何事情，反而有時候他會指點你，你要怎麼去規避一些責任。以刑大來說，像這種位置隊長來講，他權限也滿大的，很多事隊長他可以處理。」

據了解，劉居榮在警界服務20年，破案無數，曾因查扣市值上億元的毒品獲頒模範警察和國家警光獎，原本即將升任偵三隊隊長，如今卻因為捲入洩漏個資案而丟官。而隨著王大陸、游翔閔等人的案件如雪球般越滾越大，背後是否還有更多員警涉案，還有待觀察。

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