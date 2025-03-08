哈薩克機場地勤遭劫持！前拳擊手用自己換人質　下秒空手奪白刃自救

▲哈薩克一名男子在機場持刀劫持女地勤，所幸前拳擊手阿卜杜拉姆挺身而出，才成功將對方制伏。（組圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

哈薩克7日發生一起驚險人質劫持事件，一名聲稱身上有炸彈的男子，在阿拉木圖國際機場持刀挾持21歲女地勤穆赫塔羅娃（Botagoz Mukhtarova），嚇得眾人不知所措。所幸，52歲前拳擊手阿卜杜拉姆（Musa Abdraim）挺身而出，自願用自己交換人質，並趁機奪取對方武器，最終協助警方成功制伏嫌犯。

據《紐約郵報》報導，監控畫面顯示，事發當時，一名身份不明的男子突然抓住21歲地勤穆赫塔羅娃的馬尾，持刀威脅她，並揚言自己攜帶炸彈，威脅當局要是不按他的要求做的好，就要炸毀機場。機場的保全人員見狀，嚇得不知如何應對，只能不斷呼喊，要求男子放下武器，場面一度陷入混亂。

就在這緊要關頭，到機場送機的阿卜杜拉姆冷靜上前，與劫持人質的男子交涉，並提出自己願意代替穆赫塔羅娃成為人質。阿卜杜拉姆事後回憶，「我看到他準備刺傷她，於是我主動告訴他，『拿我當人質，不要傷害她。』」沒想到，這名男子居然同意交換，釋放了受驚嚇的穆赫塔羅娃，並將利刃抵在阿卜杜拉姆身前。

Musa Abdraim, a retired boxer, offers to take the place of a woman who was being held hostage in the Almaty Airport (Kazakhstan) then disarms him #kazakhstan #borat #Almaty #airport #hostage #knife pic.twitter.com/ZFuq35anRU — Mrgunsngear (@Mrgunsngear) March 7, 2025

阿卜杜拉姆被劫持後，嘗試與對方講道理，並耐心尋找反擊機會。當男子稍有鬆懈時，阿卜杜拉姆果斷出手，迅速奪取對方手中的刀，並與對方短暫搏鬥，最終在現場警方和保全的通力合作下，成功將男子壓制，將其逮捕。

事後，哈薩克執法部門證實，這名襲擊者是一名67歲的阿拉木圖居民，他目前已被拘留，正接受調查，並可能因恐怖威脅與非法持刀行為面臨最高12年的刑期。阿卜杜拉姆則表示，他只是「本能反應」，透露自己年輕時曾接受過拳擊、武術及自由搏擊訓練，但這已是「很久以前的事了」。

哈薩克政府對阿卜杜拉姆的勇敢行動表示高度讚揚，總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）也宣布授予阿卜杜拉姆國家獎章，以表彰其英勇行為。警方則在聲明中感謝保全人員與「全民英雄」的協助，並強調將繼續深入調查這起劫持案，以確保機場安全不受威脅。