哈薩克機場地勤遭劫持！前拳擊手用自己換人質　下秒空手奪白刃自救

▲哈薩克一名男子在機場持刀劫持女地勤,所幸前拳擊手阿卜杜拉姆挺身而出,才成功將對方制伏。(組圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

哈薩克7日發生一起驚險人質劫持事件,一名聲稱身上有炸彈的男子,在阿拉木圖國際機場持刀挾持21歲女地勤穆赫塔羅娃(Botagoz Mukhtarova),嚇得眾人不知所措。所幸,52歲前拳擊手阿卜杜拉姆(Musa Abdraim)挺身而出,自願用自己交換人質,並趁機奪取對方武器,最終協助警方成功制伏嫌犯。

據《紐約郵報》報導,監控畫面顯示,事發當時,一名身份不明的男子突然抓住21歲地勤穆赫塔羅娃的馬尾,持刀威脅她,並揚言自己攜帶炸彈,威脅當局要是不按他的要求做的好,就要炸毀機場。機場的保全人員見狀,嚇得不知如何應對,只能不斷呼喊,要求男子放下武器,場面一度陷入混亂。

就在這緊要關頭,到機場送機的阿卜杜拉姆冷靜上前,與劫持人質的男子交涉,並提出自己願意代替穆赫塔羅娃成為人質。阿卜杜拉姆事後回憶,「我看到他準備刺傷她,於是我主動告訴他,『拿我當人質,不要傷害她。』」沒想到,這名男子居然同意交換,釋放了受驚嚇的穆赫塔羅娃,並將利刃抵在阿卜杜拉姆身前。

Musa Abdraim, a retired boxer, offers to take the place of a woman who was being held hostage in the Almaty Airport (Kazakhstan) then disarms him #kazakhstan #borat #Almaty #airport #hostage #knife pic.twitter.com/ZFuq35anRU