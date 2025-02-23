未婚妻埋屍下6小時倖存！男淪人質500天獲釋　流淚團聚畫面曝光

▲以色列男子柯恩被哈瑪斯關押500多天獲釋，與家人、未婚妻團聚。（圖／翻攝自以色列時報）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列27歲男子柯恩（Eliya Cohen）2023年在諾瓦音樂節被哈瑪斯抓去當人質，歷經500多天的關押，終於在22日獲釋返國。他直到獲釋才知原來未婚妻阿布德（Ziv Abud）還活著，兩人在見面團聚的那一刻，流著淚看向對方的雙眼，緊緊擁抱對方。

衛報報導，在哈瑪斯2023年10月7日大舉入侵以色列那天，柯恩與阿布德就在諾瓦音樂節現場，兩人與親友一起躲在避難所中。當時哈瑪斯朝一行人扔擲9枚手榴彈，柯恩受傷發出喊叫聲，才隔短短2分鐘，柯恩就被哈瑪斯抓去。

阿布德埋在其他人的屍體下長達6小時，在獲救的那一刻，柯恩失蹤、她的親戚們被槍殺。當時有27人一起躲在避難所中，其中16人中彈身亡、4人被劫持當人質，剩下的人則由以色列士兵救出。

▲▼柯恩與未婚妻2023年與其他人一起躲在避難所中，卻被哈瑪斯扔9枚手榴彈，柯恩受傷淪為人質。（圖／路透）

事後阿布德發現，柯恩在被綁架之前其實已經買好婚戒計畫向她求婚。阿布德也說，她每天都在等待，天天等著柯恩歸來，也常常想像柯恩回來的那一刻，「當你發現我還活著的時候，你的反應會是什麼？」

據信柯恩被哈瑪斯抓走之後，大多數時間都被關在一條隧道之中，與其他人質李威（Or Levy）、沙拉比（Eli Sharabi）等人關在一起，他們的手腳因為被銬住受傷，數個月以來不被允許行走站立且挨餓。

在這段期間，柯恩非常擔心阿布德的安危，害怕深愛的她離開人世，歷經超過500天的關押終於獲釋，此時才得知其實阿布德還活著的消息，並順利與家人團聚。

依據以色列國防軍拍攝的影片，柯恩與阿布德一見面就緊緊抱著對方，流下眼淚。阿布德哭到幾乎說不出話來，她與柯恩看著對方的眼睛，情緒激動親吻。