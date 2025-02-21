哈瑪斯歸還人質遺體「搭舞台」示眾！　以色列誓言報復

▲哈瑪斯「公開」歸還人質遺體，搭起舞台高調行事，吸引大批巴勒斯坦人圍觀。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

哈瑪斯20日歸還以色列人質遺體時，在加薩南部的汗尤尼斯（Khan Younis）搭起舞台，既公開又高調地進行，其中包括對死者的侮辱性話語，以及反對以色列與美國的政治宣傳，引來大批巴勒斯坦人圍觀。對此，國際社會大力譴責，以色列也誓言報復。

哈瑪斯移交的4具遺體身分，分別為32歲女子希利．畢巴斯（Shiri Bibas）與她的2個兒子克菲爾（Kfir，9個月大）、艾利爾（Ariel，4歲），以及84歲男子利夫希姿（Oded Lifshitz）。他們皆於2023年10月7日被擄至加薩，死因尚待確認，但哈瑪斯宣稱，人質皆命喪以色列空襲。

在20日的移交過程中，舞台上有一幅以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）化為吸血鬼的圖像，寫著「戰犯納坦雅胡和他的納粹軍隊，用猶太復國主義戰機發射的飛彈殺死他們。」4口棺材都被漆成黑色，希利的棺材上寫著「逮捕於10月7日」，2個兒子則被互相放錯棺材。

哈瑪斯的做法招致國際社會譴責，就連沙烏地阿拉伯的宗教領袖「大穆夫提」（grand mufti）謝赫（Abdul Aziz Al-Sheikh）也批評，「我們今天在加薩所看到的，是對伊斯蘭教的恥辱，對阿拉的褻瀆行為，是無法代表先知追隨者或伊斯蘭教光榮的罪惡。」

協助移交遺體的紅十字國際委員會（ICRC）譴責，展示受害者遺體，已經侵犯死者隱私與家屬哀悼的權利。聯合國人權事務高級專員蒂爾克（Volker Turk）說，「根據國際法，任何死者遺體的移交，都必須遵守禁止殘忍、不人道或有辱人格待遇的規定，確保死者與其家屬的尊嚴。」

以色列家屬對於人質的命運感到憤怒，總統赫佐格（Isaac Herzog）表示，他感覺到言語無法形容的痛苦，「我們的心、我們整個國家的心，都支離破碎了。」國防部長卡茲（Israel Katz）也憤怒地說，哈瑪斯將為所做所為付出代價。

以色列總理納坦雅胡更在X發文警告，「我們都對於哈瑪斯怪物感到憤怒。我們親友的鮮血，從地下向我們發出哭喊，要求我們跟墮落的謀殺犯算帳，而我們也將跟他們算帳。」

4名人質的遺體將被移交給以色列國防軍（IDF），接受法醫專家的正式檢查與鑑定之後，才會舉行葬禮。目前尚不清楚，以色列誓言報復，將如何影響停火協議，而停火協議第二階段，呼籲制定永久結束戰爭、以色列從加薩撤軍的條款。