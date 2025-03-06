川普發死亡警告！　要求哈瑪斯「立刻釋放人質」：否則無人能倖免

▲川普要求哈瑪斯釋放被關押在加薩的人質。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普5日向巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）發出警告，要求釋放被關押在加薩的人質，「如果你們不照我說的去做，沒有一個哈瑪斯成員能夠倖免。」

根據BBC報導，川普（Donald Trump）在社群平台Truth Social發文表示，如果哈瑪斯不釋放人質，將付出慘痛代價，「我正在向以色列提供一切所需，以完成這場戰鬥。如果你們不照我說的去做，沒有一個哈瑪斯成員能夠倖免，現在就釋放所有人質，不是之後！立即歸還所有被你們殺害者的遺體，否則你們就完了！」

川普沒有具體說明向以色列提供的支援，但他強調，對於哈瑪斯的領導層而言，現在是離開加薩的最後機會，同時也威脅加薩平民，「加薩人民，一個美好的未來在等著你們，但如果你們繼續扣押人質，你們就死定了！」

事實上，這並非川普首次威脅哈瑪斯；他去年12月曾表示，如果在他上任前人質未被釋放，哈瑪斯將迎來毀滅性的報復。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）5日證實，美國正在與哈瑪斯直接談判，以爭取人質獲釋，而美方在談判前已與以色列進行協商，中東談判代表柏勒（Adam Boehler）所做的努力是為了美國人民的正當利益。

巴勒斯坦消息人士告訴BBC，哈瑪斯與美國官員已經進行了兩次直接會面，並在此之前進行了數次溝通。

以色列方面表示，目前仍有59名人質被扣押在加薩，其中約24人被認為仍然存活，當中包括美國公民。