第1階段停火到期！以色列批准加薩停火至4月中　哈瑪斯拒絕

▲以色列採納美提議延至4月中旬。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列與哈瑪斯的第一階段停火協議1日到期，以色列總理辦公室2日凌晨表示，已經批准美國川普政府中東特使的提議，也就是休戰時限延長至齋戒月（Ramadan）與4月中旬猶太逾越節（Passover）。只不過哈瑪斯拒絕以色列延長第一階段停火協議的規劃。

路透、法新社等報導，在美國中東特使魏科夫（Steve Witkoff）在意識到還需更多時間針對永久停火進行談判之後，提出延長目前停火的提議。以色列總理納坦雅胡辦公室指出，在實施的第一天，被關押在加薩的半數人質無論生死都將獲釋，其餘人質也會在達成永久停火協議之後被釋放。

依據以色列時報，現階段仍有59名人質被關在加薩，以軍認定其中35人已經死亡。

不過哈瑪斯發言人卡希姆（Hazem Qassem）1日表示，哈瑪斯拒絕以色列延長第一階段停火協議，但並未明確提及魏科夫的提議。

2名熟悉談判內情的巴勒斯坦官員表示，以色列拒絕進入第二階段協議獲釋對此展開協商，但要求延長第一階段協議期限，附加條件就是每延長一周就必須釋放一定數量的人質與交出屍體。不過哈瑪斯對此拒絕，堅持要遵循協議，並要求以色列遵守已經達成的協議。