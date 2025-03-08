台南勞工局曾文園區勞工學苑　手把手教學員製作幸福布丁燒

▲台南市勞工局「曾文市政願景園區」辦理勞工學苑相關課程，8日辦理首個烘培課程「幸福體驗手作布丁燒」，以手把手方式教導學員製作出布丁燒。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



台南市勞工局因應台南市政府「曾文市政願景園區」之啟用，亦籌劃於「曾文市政願景園區」辦理勞工學苑相關課程，8日與社團法人台南市觀光協會合作辦理首個烘培課程「幸福體驗手作布丁燒」，邀請到專業講師與培訓助教，以手把手方式教導學員製作出賞心悅目又散發香氣的布丁燒，並帶回與家人共享。

社團法人台南市觀光協會范秀珠總幹事表示，今天非常高興能夠受到勞工局的邀請，舉辦「幸福體驗手作布丁燒」課程，布丁燒是現今非常受到大眾歡迎的甜點，它是由布丁與蛋糕兩個部分所共同組成，透過課程的講授與示範演練，學員可以學習到布丁與蛋糕兩種點心的製作技巧，還可以學習到如何將兩種點心合在一起變成美味可口又賞心悅目的布丁燒；在場學員都相當的專注於講師精彩的講演與示範，除了可以親手體驗布丁燒的製作過程外，還能在課後將自己親手做的布丁燒帶回與心愛的家人共同分享，一同度過一個美好的周末。

勞工局長王鑫基表示，台南市南門勞工育樂中心持續辦理各項勞工學苑課程，其中有關於烘培方面的課程一直都受到勞工朋友們的喜愛與關注，以往因為沒有自有場地的因素，相關的課程都是和周邊的學校進行合作開辦；現在配合「曾文市政願景園區」之啟用，市府將原本的餐飲科系專業教室進行活化運用，結合外部專業協會的力量，及勞工學苑的辦訓專業，共同來辦理相關的烘培課程，今天恰逢婦女節辦理的首場課程「幸福體驗手作布丁燒」過程圓滿順利，學員們也都有很好的評價，後續將會繼續辦理相關的課程，也歡迎勞工朋友們能夠繼續踴躍報名給予支持。