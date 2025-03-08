　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南勞工局曾文園區勞工學苑　手把手教學員製作幸福布丁燒

▲台南市勞工局「曾文市政願景園區」辦理勞工學苑相關課程，8日辦理首個烘培課程「幸福體驗手作布丁燒」，以手把手方式教導學員製作出布丁燒。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市勞工局「曾文市政願景園區」辦理勞工學苑相關課程，8日辦理首個烘培課程「幸福體驗手作布丁燒」，以手把手方式教導學員製作出布丁燒。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導


台南市勞工局因應台南市政府「曾文市政願景園區」之啟用，亦籌劃於「曾文市政願景園區」辦理勞工學苑相關課程，8日與社團法人台南市觀光協會合作辦理首個烘培課程「幸福體驗手作布丁燒」，邀請到專業講師與培訓助教，以手把手方式教導學員製作出賞心悅目又散發香氣的布丁燒，並帶回與家人共享。

▲台南市勞工局「曾文市政願景園區」辦理勞工學苑相關課程，8日辦理首個烘培課程「幸福體驗手作布丁燒」，以手把手方式教導學員製作出布丁燒。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市勞工局「曾文市政願景園區」辦理勞工學苑相關課程，8日辦理首個烘培課程「幸福體驗手作布丁燒」，以手把手方式教導學員製作出布丁燒。（圖／記者林東良翻攝，下同）

社團法人台南市觀光協會范秀珠總幹事表示，今天非常高興能夠受到勞工局的邀請，舉辦「幸福體驗手作布丁燒」課程，布丁燒是現今非常受到大眾歡迎的甜點，它是由布丁與蛋糕兩個部分所共同組成，透過課程的講授與示範演練，學員可以學習到布丁與蛋糕兩種點心的製作技巧，還可以學習到如何將兩種點心合在一起變成美味可口又賞心悅目的布丁燒；在場學員都相當的專注於講師精彩的講演與示範，除了可以親手體驗布丁燒的製作過程外，還能在課後將自己親手做的布丁燒帶回與心愛的家人共同分享，一同度過一個美好的周末。

▲台南市勞工局「曾文市政願景園區」辦理勞工學苑相關課程，8日辦理首個烘培課程「幸福體驗手作布丁燒」，以手把手方式教導學員製作出布丁燒。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞工局長王鑫基表示，台南市南門勞工育樂中心持續辦理各項勞工學苑課程，其中有關於烘培方面的課程一直都受到勞工朋友們的喜愛與關注，以往因為沒有自有場地的因素，相關的課程都是和周邊的學校進行合作開辦；現在配合「曾文市政願景園區」之啟用，市府將原本的餐飲科系專業教室進行活化運用，結合外部專業協會的力量，及勞工學苑的辦訓專業，共同來辦理相關的烘培課程，今天恰逢婦女節辦理的首場課程「幸福體驗手作布丁燒」過程圓滿順利，學員們也都有很好的評價，後續將會繼續辦理相關的課程，也歡迎勞工朋友們能夠繼續踴躍報名給予支持。

▲台南市勞工局「曾文市政願景園區」辦理勞工學苑相關課程，8日辦理首個烘培課程「幸福體驗手作布丁燒」，以手把手方式教導學員製作出布丁燒。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市勞工局「曾文市政願景園區」辦理勞工學苑相關課程，8日辦理首個烘培課程「幸福體驗手作布丁燒」，以手把手方式教導學員製作出布丁燒。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市勞工局「曾文市政願景園區」辦理勞工學苑相關課程，8日辦理首個烘培課程「幸福體驗手作布丁燒」，以手把手方式教導學員製作出布丁燒。（圖／記者林東良翻攝，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 1 2407 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
30cm料理刀砍死技術長！雲云董座喉嚨貫穿　最新病況曝
志村健染疫亡5年「3億豪宅全拆光」　遺物只留1件
沈富雄突心肌梗塞！有「10大徵兆」別拖了
快訊／醫學生跑外送遭撞死！台中男無照又酒駕收押
新莊球場升級首公開！6大亮點一次看
沈富雄搭捷運心肌梗塞！　就醫急裝2支架保命

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉市國際管樂節短影音暨徵文競賽　 紀錄+見證國際管樂節魅力

嘉義縣打造候鳥經濟生活圈　環境與經濟共贏

嘉義縣婦女節表揚大會　翁章梁頒發榮譽給8位傑出女性

桃園中山國小師生赴日交流　日本首相致電歡迎與祝福

屏東翁騎車訪友繞2小時迷路　東港警出手協助

嘉義瑞里紫藤花季即將開放　TOP10咖啡館推薦

中央大學Open House Day　啟發年輕學子對未來的探索

嘉義縣全民防衛動員準備業務會議　探討災害防救策略

嘉檢訪視小組深化檢警調廉與業者交流　促進綠能發展

2025桃園潮流藝術嘉年華　打造景福宮商圈新風貌

#台13線 銅鑼段大貨車緩速轉彎 機車猛衝「撞進車底」

台中外送員深夜遭撞！車體扭曲變形 騎士噴飛身亡

派翠克神模仿GD新歌 「釣出本尊按讚」！

【難怪找不到？！】妹子男生區找鞋子見空鞋櫃嚇傻

學生過馬路驚險瞬間！　「先煞車再衝」惡劣駕駛硬闖紅燈

雲云科技董座砍殺技術長後自傷！　「口吐鮮血」送醫畫面曝

【求再次出道】曾是《紅孩兒》團員的爸爸 新年音樂+絲滑舞步太強了！

新娘指定把捧花送給閨蜜並獻上祝福♡

夾一口空氣餵寶寶 他細品後用奶音回：拜拜

【一日監工仔】阿金趴水溝邊「看師傅修水管」專注模樣超萌

嘉市國際管樂節短影音暨徵文競賽　 紀錄+見證國際管樂節魅力

嘉義縣打造候鳥經濟生活圈　環境與經濟共贏

嘉義縣婦女節表揚大會　翁章梁頒發榮譽給8位傑出女性

桃園中山國小師生赴日交流　日本首相致電歡迎與祝福

屏東翁騎車訪友繞2小時迷路　東港警出手協助

嘉義瑞里紫藤花季即將開放　TOP10咖啡館推薦

中央大學Open House Day　啟發年輕學子對未來的探索

嘉義縣全民防衛動員準備業務會議　探討災害防救策略

嘉檢訪視小組深化檢警調廉與業者交流　促進綠能發展

2025桃園潮流藝術嘉年華　打造景福宮商圈新風貌

港股回溫　港交所CEO：「金融中心遺址論」不攻自破

比去年少1.6萬人　國中會考17.5萬人報名創新低

彰化雞蛋大特賣！4盒100還送蛋糕、蛋塔　民眾凌晨5點半搶排隊

「網購小熊公仔」放民宿竟挨告！陸老闆遭求償17萬傻眼　律師詳解

二度挑戰好球成功　道奇捕手逃不過「再見三振」

30公分料理刀砍死技術長！雲云董座下狠手自殘　最新病況曝

湖人作客綠衫軍票價創歷史新高　唐西奇被交易竟與布朗有關？

板橋府中商圈擁「新北西門町」之稱　在地人美食口袋名單通通集合

雙薪160萬　小倆口「存款80萬」能買房？專家見1關鍵：應該沒問題

民眾黨邀演講受矚　童子賢：公共政策多交流有益身心健康

妹妹點《冰雪奇緣》街頭藝人美聲獻唱展超強歌喉

地方熱門新聞

桃園社宅租金最低2400　逾萬人正在排隊

育德工家校慶展現多元技職教育成果

台南楠西彩繪貨櫃屋打造多功能交誼小舖齊力支持居民生活重建

金防部3月起武裝哨上線　陸軍：確保營區安全

嘉義市「潮風鈴。野餐音樂市集」人潮爆滿

2025桃園潮流藝術嘉年華　打造舊城新風貌

2025瑞里花季禁停路段最新資訊公佈！

獅子會小檜溪派出所旁綠地　千人植樹

元智36歲生日　管院博士學會陳建松任理事長

桃園植樹節栽種在地原生植物　企業響應

中央大學Open House Day　啟發年輕學子對未來的探索

嘉義市牛稠溪環快東段工程動土

嘉縣警局阿里山花季　交通管制措施全公開

嘉義市興華高中70周年校慶　家長校友同慶

更多熱門

相關新聞

台南消友會第二辦事處表揚績優警消、善心企業

台南消友會第二辦事處表揚績優警消、善心企業

台南市消防之友會第二辦事處，7日舉行年度會員大會，會中進行表揚績優消防人員及企業捐贈住宅用火災警報器等各項活動，並邀請議員尤榮智、陳秋宏、吳通龍及周奕齊、消友會總會理事長蔡明憲、義消總隊長黃崇銘等貴賓蒞臨，與消友會成員共同見證此次盛會。

台南鄭姓網紅告男幼兒園長猥褻女兒南檢不起訴處分

台南鄭姓網紅告男幼兒園長猥褻女兒南檢不起訴處分

1縣市「喝掉79億元手搖飲」！茶魔店數輾壓50嵐

1縣市「喝掉79億元手搖飲」！茶魔店數輾壓50嵐

抵制藍白發起的不公罷免！　陳亭妃曬合照喊話：與林俊憲並肩作戰

抵制藍白發起的不公罷免！　陳亭妃曬合照喊話：與林俊憲並肩作戰

台南提升婦女福祉與權益黃偉哲力推8項婦女福利政策

台南提升婦女福祉與權益黃偉哲力推8項婦女福利政策

關鍵字：

台南勞工局曾文勞工學苑布丁燒

讀者迴響

熱門新聞

網紅高喊「台灣是中國的」　品牌切割

黑絲「長沙花魁」爆紅！40男排隊塞滿小巷

雲云董座砍死技術長！律師見細節頭皮發麻

第三性公關入監慘遭7人侵犯！房長判7年10月

五股住宅深夜大火！火光竄天恐怖畫面

打開包裹　數十根「透明鋼針」瞬間插入他眼球

「騙助眠餵藥丸」性侵　男：有人控制我

DK轟黃子佼別想復出

白敬亭章若楠太曖昧「爆正牌女友盯場」！

「全台下3天」時間曝　2波雷雨鋒面接力

孕婦搭火車站著　「滿頭白髮先生」招手讓位身分曝

台客沖繩自駕遊　被租車業者列黑名單

恐再下冰雹！　「鋒面掃全台」時間曝

倒春寒！　挑戰寒流時間曝

她38歲就退休環遊世界　從3000萬滾到4500萬

更多

最夯影音

更多

#台13線 銅鑼段大貨車緩速轉彎 機車猛衝「撞進車底」

台中外送員深夜遭撞！車體扭曲變形 騎士噴飛身亡

派翠克神模仿GD新歌 「釣出本尊按讚」！

【難怪找不到？！】妹子男生區找鞋子見空鞋櫃嚇傻

學生過馬路驚險瞬間！　「先煞車再衝」惡劣駕駛硬闖紅燈

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面