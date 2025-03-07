台南鄭姓網紅告男幼兒園長猥褻女兒　罪證不足南檢不起訴處分

▲台南鄭姓網紅夫妻，指控其幼女在幼兒園內遭男園長猥褻，並拍下隱密部位之告訴，台南地檢署檢察官偵查終結，以罪證不足裁定不起訴處分。（圖／記者林東良攝）

記者林東良／台南報導

台南鄭姓網紅夫妻，指控其幼女在幼兒園內遭男園長猥褻，並拍下隱密部位，台南地檢署檢察官偵查終結，檢察官以查無其他積極證據足認被告有何不法犯行，以罪據不足裁定不起訴處分。

不起訴資料指出，台南鄭姓網紅指控該名幼兒園男園長，2024年8月1日至9月16日間之不詳時間，每週一至週五上課時間，指示另名老師將該女童帶進男園長辦公室，男園長用手撫摸該女童之肩膀、腳部、臀部及生殖器等處，並親吻女童鼻子，以此方式為猥褻行為1次；男園長又持不詳拍攝設備，拍攝該女童身體隱私部位。

惟男園長遭指控相關犯行，是以該女童及家長之指訴為其主要論據，而女童父親所提供自行錄製與女童對話之影像檔案，就其內容觀之，係先以封閉式之問題詢問女童，女童後再回答；而司法詢問員協助訊問過程中，該女童均無法提及與本案相關之內容，女童於2024年9月24日前往醫院驗傷，然檢查結果均無明顯外傷。

檢方搜索、扣押園長室內、外監視器記憶卡及硬碟，並進行數位鑑識還原，未發現有學生被帶入園長室，並獨自留學生於園長室內與該女童獨處之情事。檢察官也勘驗男園長手機，並進行數位鑑識還原，亦無發現遭指控之犯行。復查無其他積極證據足認被告有和不法犯行，應認被告犯罪嫌疑不足，而裁定不起訴處分。

據了解，鄭姓網紅夫妻指控幼女遭幼兒園男園長性侵，也指控台南市教育局吃案；教育局曾公開駁斥非事實，並反控鄭姓網紅涉嫌竊取教育局所持有該幼兒園監視器錄影畫面，且向警方提告；另有2位家長現身指控鄭姓網紅為了流量，擅自剪輯數名幼童與教保員互動的畫面上網流傳，意圖帶風向營造孩子遭性侵之意向，惟畫面中的幼童並非鄭姓網紅的孩童，而是其他家長的孩童。

教育局局長鄭新輝針對本案曾強調，性平、霸凌、兒虐事件零容忍是市府政策，針對事件也訂有明確的SOP處理流程。無論是鄭姓民眾陳情的不當管教或性侵案，都已依程序啟動並完成行政調查，過程中該民眾也請許多議員關切，教育局不可能隱匿、包庇或拖延調查結果。

鄭新輝局長表示，鄭姓民眾不相信行政機關、司法機關調查，只相信自己，不斷在教育局調查過程中以非理性的言語威脅、戲謔、性騷、跟騷、攻擊女性承辦科長及同仁，甚至竊取查案用監視器影像，並將自編自導扭曲資訊的影片上傳，霸凌醜化教育局相關人員。為維護公務人員安全與尊嚴，依法提告竊盜、恐嚇、妨礙公務等罪嫌。目前由檢察官偵辦中。