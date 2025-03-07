1縣市「喝掉79億元手搖飲」　茶の魔手店數輾壓50嵐！網驚呆了

▲台南茶の魔手以209家稱冠。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

台人愛喝手搖飲料，粉專「台南式Tainan Style」表示，台南2024年就喝掉79.6億元，居全國之冠。此外，粉專也統計出當地飲料店家數，「茶の魔手」破200家輾壓各品牌，紅茶幫與麻古茶坊位居2、3名；至於品質最穩定的50嵐不在10名之內，而是以28家排在第11名。

臉書粉專「台南式Tainan Style」指出，去年光是台南人就喝掉79.6億元的手搖飲料，等於平均每人花4199元，居全國之冠。

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台南猶如手搖飲王國，至少有64間品牌卡位經營，「台南式Tainan Style」也超狂統計出當地飲料店數排行榜，「茶の魔手」以209家輾壓稱冠；第2名則是紅茶幫87家、第3名麻古茶坊54家、第4名清心福全49家、第5名米里mini48家。

第6至第10名依序為，鮮自然43家、鮮茶道40家、吳家紅茶冰39家、迷客夏36家、自在軒34家，50嵐則以28家排在第11名。

其他知名飲料店部分，龜記、鶴茶樓、先喝道皆各有8家；萬波與一沐日則各有6家；而網紅Toyz與滴妹副業品牌，拾汣茶屋有5家、再睡五分鐘有3家。

▲台南手搖飲料店數。（圖／翻攝台南式 Tainan Style臉書）



除了上面榜單店家，粉專也補充表示，還有茶客棧28間、紅太陽6間、慕和茶屋5間、花茶大師5間、紅茶巴士4間、CoCo4間、珍煮丹3間、老賴茶棧3間、樂法3間、八曜和茶2間。

對此，「台南式Tainan Style」小編也好奇詢問，大家喝手搖飲一個月花了多少錢呢？更笑稱「茶魔的店數還是多到讓台南人逃不出茶の魔手！」

文章引來網友熱議，「一個月都能不重複喝」、「可能一個月2000元吧」、「我覺得很多是觀光客喝出來的」、「夏天一天至少三杯，但應該在百元以內」、「一個月800左右，飯可以不吃，飲料不能不喝」、「一天固定6杯路過」、「每天無糖的一杯」、「0元，維持15年了」、「一天不喝飲料渾身不對勁」、「一個月保守3000元起」。